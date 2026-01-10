Szabó Franciska kerek idomai mindent vittek – a rajongók nem bírnak betelni vele

Szabó Franciska legújabb fotósorozata pillanatok alatt végigsöpört az interneten, miután a csinos Exatlon Hungary-sztár elképesztően bevállalós tartalmakat osztott meg magáról. A szexi képek olyan merész koncepcióban készültek, amely azonnal felkeltette a rajongók és a bulvársajtó figyelmét is – írja a Bors.

Szabó Franciska új, bevállalós fotóival sokkolta az internetet – a horroros hangulatú képek pillanatok alatt vírusként terjedtek Fotó: Bors/ Szabó Franciska

Sokan még mindig sportolónőként és az Exatlon Hungary kemény harcosaként emlékeznek rá, mások viszont már a nemzetközi pofonosztó-világból ismerik, ahol Sheena Bathory néven futott be. Franciska azon kevés magyar hírességek közé tartozik, akik a sport és a szórakoztatóipar határán is képesek hatalmas figyelmet generálni.

A legfrissebb képeken Szabó Franciska egy egészen különleges, már-már filmes világot idéző jelenetben látható. A Sikoly című kultikus horrorfilmből ismert szellemmaszkos gyilkos társaságában pózol, miközben mindössze egy falatnyi ruhadarab fedi formás idomait. A kerek idomok és a feszültséggel teli jelenet együtt olyan vizuális hatást kelt, amely azonnal virálissá vált a közösségi médiában.

