Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

instagram

Szabó Franciska kerek idomai mindent vittek – a rajongók nem bírnak betelni vele

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó Franciska ismét bebizonyította, hogy nem ismer határokat, ha a figyelemfelkeltésről van szó. Szabó Franciska most olyan félelmetesen szexi képekkel robbantotta fel a közösségi médiát, hogy a rajongók szó szerint alig hisznek a szemüknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
instagramSzabó Franciskaszexi képek

Szabó Franciska legújabb fotósorozata pillanatok alatt végigsöpört az interneten, miután a csinos Exatlon Hungary-sztár elképesztően bevállalós tartalmakat osztott meg magáról. A szexi képek olyan merész koncepcióban készültek, amely azonnal felkeltette a rajongók és a bulvársajtó figyelmét is – írja a Bors.

Szabó Franciska, SzabóFranciska
Szabó Franciska új, bevállalós fotóival sokkolta az internetet – a horroros hangulatú képek pillanatok alatt vírusként terjedtek Fotó: Bors/ Szabó Franciska

Sokan még mindig sportolónőként és az Exatlon Hungary kemény harcosaként emlékeznek rá, mások viszont már a nemzetközi pofonosztó-világból ismerik, ahol Sheena Bathory néven futott be. Franciska azon kevés magyar hírességek közé tartozik, akik a sport és a szórakoztatóipar határán is képesek hatalmas figyelmet generálni.

A legfrissebb képeken Szabó Franciska egy egészen különleges, már-már filmes világot idéző jelenetben látható. A Sikoly című kultikus horrorfilmből ismert szellemmaszkos gyilkos társaságában pózol, miközben mindössze egy falatnyi ruhadarab fedi formás idomait. A kerek idomok és a feszültséggel teli jelenet együtt olyan vizuális hatást kelt, amely azonnal virálissá vált a közösségi médiában.

Szabó Franciska egy szál melltartóban rázza a fenekét – videó

Szabó Franciska ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen az internet. Szabó Franciska szexi tánca olyan elementáris hatást váltott ki a rajongókból, hogy a kommentmező szinte felrobbant a tüzes reakcióktól.

Szabó Franciska vadító motoros fotókkal robbantotta fel a netet

Látványos képekkel jelentkezett egy újabb posztban a népszerű sportoló. Szabó Franciska ezúttal motoros szettben pózolva mutatta meg vagány és nőies oldalát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!