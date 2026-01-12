Szabó Franciska szexi fotójától eláll a lélegzet

Szabó Franciska brutális képet posztolt a közösségi oldalára. Az egykori Exatlon sztárt ma már sokan a nemzetközi pofoszkodó versenyekről ismerik, ahol Sheena Bathory néven futott be. Most olyan fotót osztott meg, aminek láttán mindenkinek leesik az álla, írja a borsonline.hu.

Szabó Franciska nem egy szégyenlős típus, korábban is osztott már meg magáról ámulatejtő fotókat

Elképesztően szexi fotót posztolt Szabó Franciska

A pofonosztó híresség mélyen bevágós, szűk fürdőruhában pózol. Gömbölyded formái tökéletesen kirajzolódnak, és izmos testalkata is zavarbaejtően megmutatkozik az alábbi képen.

Szabad hozzászólni

– írta bejegyzéséhez Franciska, és természetesen özönlöttek is a dicséretek, sokszor szívecskés, tüzes hangulatjelek formájában.

Az OnlyFans-oldalá népszerűsítheti

Franciskának nem ez az első zavarbaejtő posztja mostanában. Nemrég egy Sikoly álarcos képen mutogatta bájait, amely alá szintén rengeteg komment érkezett. A Bors rájött, hogy a korábbi U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó figyelemkeltő bejegyzései az OnlyFans-oldalának népszerűsítésére szolgál.

