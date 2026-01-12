Hírlevél
Szabó Franciska

Szabó Franciska szexi fotójától eláll a lélegzet

Bevállalós fotóval mutatta meg, milyen egy izmos, tökéletes női test. Az Exatlon korábbi szereplője, Szabó Franciska tud valamit.
Szabó Franciska brutális képet posztolt a közösségi oldalára. Az egykori Exatlon sztárt ma már sokan a nemzetközi pofoszkodó versenyekről ismerik, ahol Sheena Bathory néven futott be. Most olyan fotót osztott meg, aminek láttán mindenkinek leesik az álla, írja a borsonline.hu. 

Szabó Franciska merész edzésvideója felrobbantotta az Instagramot
Szabó Franciska nem egy szégyenlős típus, korábban is osztott már meg magáról ámulatejtő fotókat 
Fotó: Instagram

Elképesztően szexi fotót posztolt Szabó Franciska

A pofonosztó híresség mélyen bevágós, szűk fürdőruhában pózol. Gömbölyded formái tökéletesen kirajzolódnak, és izmos testalkata is zavarbaejtően megmutatkozik az alábbi képen.

Szabad hozzászólni

– írta bejegyzéséhez Franciska, és természetesen özönlöttek is a dicséretek, sokszor szívecskés, tüzes hangulatjelek formájában.

Az OnlyFans-oldalá népszerűsítheti 

Franciskának nem ez az első zavarbaejtő posztja mostanában. Nemrég egy Sikoly álarcos képen mutogatta bájait, amely alá szintén rengeteg komment érkezett. A Bors rájött, hogy a korábbi U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó figyelemkeltő bejegyzései az OnlyFans-oldalának népszerűsítésére szolgál.

Szabó Franciska vadító motoros fotókkal robbantotta fel a netet

Látványos képekkel jelentkezett egy újabb posztban a népszerű sportoló. Szabó Franciska ezúttal motoros szettben pózolva mutatta meg vagány és nőies oldalát, írtuk az Origón. 

Magyar világsztárja lett a pofozkodó sportágnak, amiért megőrülnek a rajongók

A küzdősportok világát némiképpen felforgatta a UFC első emberének projektje, amelynek mondhatni pofonegyszerű a lényege, egymással szemben áll két ember és egymást pofozzák felváltva vagy a KO-ig, vagy addig, amíg a menetek végén a pontozók ki nem hozzák valamelyiküket győztesnek. A Power Slap leegyszerűsítve ennyi, de mégis működik, mert rengetegen követik a közösségi oldalakon és élőben is. Ráadásul a sportág egyik sztárja Magyarországot képviseli, az Exatlonból és a cselgáncsból is ismert Szabó Franciska pofonjai láttán ámul el a világ, számoltunk be róla az Origón.

 

 

