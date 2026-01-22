Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

brutális

Szabó Franciska nem kímélte a fedélzetet – szexi kép kavarta fel az állóvizet

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó Franciska ismét meglepte követőit egy merész Instagram-poszttal. Szabó Franciska brutális popsit villantott, ráadásul egy hajón, ahol nem mindennapi pózban kapták lencsevégre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brutálisSzabó Franciskaszexi képek

Szabó Franciska brutális popsit villantott, amikor egy hajó fedélzetén pózolt egy igazán bevállalós fotón. A sportoló ezúttal nem egyedül szerepel a képen, hanem egy szintén sportos, szexi társával együtt mutatta meg formás idomait, ami pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát – írj a Bors.

Szabó Franciska, SzabóFranciska
Szabó Franciska brutális popsit villantott a hajón készült fotón, ami felrobbantotta az Instagramot. Fotó: Bors/ Szabó Franciska

Szabó Franciskától már megszokhattuk, hogy rendszeresen oszt meg sokat mutató, figyelemfelkeltő képeket az Instagram-oldalán. Követői ezeket rendre örömmel fogadják, és most sem történt ez másként. A friss fotón egy hajón látható, méghozzá egy igazán extrém, nem mindennapi pozícióban.

A képen Franciska hanyatt fekve pózol a fedélzeten, lábait az árbócnak feszítve, miközben látványosan megvillantja formás popsiját. Fürdőruhája alulról rendkívül kivágott, szinte alig takar valamit. Sportoló társa közben a távolba néz, hasonló stílusú fürdőruhában, tökéletes összhangban a merész hangulattal.

A rajongók szerint a fotó egyszerre sportos, provokatív és kifejezetten szexi. Sokan már most azt találgatják, mikor érkezik a következő hasonlóan bevállalós poszt.

Szabó Franciska vadító motoros fotókkal robbantotta fel a netet

Látványos képekkel jelentkezett egy újabb posztban a népszerű sportoló. Szabó Franciska ezúttal motoros szettben pózolva mutatta meg vagány és nőies oldalát.

Szabó Franciska új felvétele felrobbantotta a közösségi oldalakat

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni egy új felvétel a sportolóról, amely azonnal felkeltette az érdeklődést. A videón Szabó Franciska merész ruhában és lehengerlő erővel mutatkozik meg, amit a követői imádnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!