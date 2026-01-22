Szabó Franciska nem kímélte a fedélzetet – szexi kép kavarta fel az állóvizet

Szabó Franciska brutális popsit villantott, amikor egy hajó fedélzetén pózolt egy igazán bevállalós fotón. A sportoló ezúttal nem egyedül szerepel a képen, hanem egy szintén sportos, szexi társával együtt mutatta meg formás idomait, ami pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát – írj a Bors.

Szabó Franciska brutális popsit villantott a hajón készült fotón, ami felrobbantotta az Instagramot. Fotó: Bors/ Szabó Franciska

Szabó Franciskától már megszokhattuk, hogy rendszeresen oszt meg sokat mutató, figyelemfelkeltő képeket az Instagram-oldalán. Követői ezeket rendre örömmel fogadják, és most sem történt ez másként. A friss fotón egy hajón látható, méghozzá egy igazán extrém, nem mindennapi pozícióban.

A képen Franciska hanyatt fekve pózol a fedélzeten, lábait az árbócnak feszítve, miközben látványosan megvillantja formás popsiját. Fürdőruhája alulról rendkívül kivágott, szinte alig takar valamit. Sportoló társa közben a távolba néz, hasonló stílusú fürdőruhában, tökéletes összhangban a merész hangulattal.

A rajongók szerint a fotó egyszerre sportos, provokatív és kifejezetten szexi. Sokan már most azt találgatják, mikor érkezik a következő hasonlóan bevállalós poszt.

