Szabó Franciska egy szál melltartóban rázza a fenekét – videó

Szabó Franciska neve az elmúlt években összeforrt az erővel, a kitartással és a látványos teljesítménnyel. Az Exatlon Hungary egykori sztárja cselgáncsozóként és fitneszversenyzőként is komoly eredményeket ért el, jelenleg pedig Sheena Bathory néven profi pofonosztóként épít nemzetközi karriert – írj a Bors.

Szabó Franciska szexi tánca tűzforró reakciókat váltott ki — a rajongók szerint ezt a videót lehetetlen szó nélkül végignézni. Fotó: Bors/ Szabó Franciska

A sportos múlt azonban nemcsak az erejében, hanem a mozgáskultúrájában is visszaköszön. Szabó Franciska szexi tánca tökéletesen megmutatja, mennyire tudatosan használja a testét — a videóban egyszerre van jelen a nőiesség, az önbizalom és a profizmus.

A frissen megosztott felvétel pillanatok alatt elárasztotta a rajongókat: szívecskék, lángok és elismerő üzenetek lepték el a hozzászólásokat. Sokan szerint ez az eddigi legdögösebb Szabó Franciska-videó, mások a kisugárzását és természetességét emelték ki.

Nem véletlen, hogy Szabó Franciska szexi tánca újra virálissá vált — a sportoló pontosan tudja, hogyan ragadja meg a figyelmet anélkül, hogy túlzásokba esne.

Exatlontól az OnlyFansig – Szabó Franciska merész videót osztott meg

Az Exatlon Hungary egykori sztárja ma már Amerikában hódít, és nem akármilyen karriert épít magának. Szabó Franciska Sheena Bathory néven a Power Slap pofonbajnokság rettegett versenyzője, akinek alig akad ellenfele.

Szabó Franciska új felvétele felrobbantotta a közösségi oldalakat

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni egy új felvétel a sportolóról, amely azonnal felkeltette az érdeklődést. A videón Szabó Franciska merész ruhában és lehengerlő erővel mutatkozik meg, amit a követői imádnak.