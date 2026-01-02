Luxus, havas hegyek és elegancia: Szabó Zsófi mesés helyen szilveszterezett

A TV2 népszerű műsorvezetője igazán eseménydús évet zárt, ezért nem véletlen, hogy a feltöltődéshez egy igazán exkluzív helyszínt választott. Szabó Zsófi a képek tanúsága szerint finom ételeket kóstolt, lenyűgöző havas tájat csodált, és egy elegáns estélyi ruhában is megmutatta magát, amellyel igazi ünnepi hangulatot teremtett a svájci Alpok szívében – írja a Bors.

Szabó Zsófi mesés környezetben, elegáns megjelenéssel indította 2026-ot. Fotó: TV2

Szabó Zsófi tervei és gondolatai 2026-ra

A fotókhoz egy elgondolkodtató, inspiráló szöveget is társított, amelyből az is kiderült, milyen célokat tűzött ki maga elé az új esztendőre. Szabó Zsófi 2026-ot a belső egyensúly, a fejlődés és a boldogság évének szánja.

Szabó Zsófi a 2026-os évet tudatosan, letisztult célokkal szeretné megélni. Számára az egészség kerül az első helyre, hiszen ebből fakad minden más.

Új kezdetekben gondolkodik, egy olyan boldog élet felé haladva, ahol a család harmóniája, a hűséges barátok jelenléte és a rossz energiáktól mentes mindennapok adják a stabil alapot.

Fontos számára a személyes fejlődés és az új esélyek megragadása, miközben sikert szeretne elérni mindenben, amibe belefog. Mindezt pedig egy kiegyensúlyozott, egészséges szerelmi élet tenné teljessé.

