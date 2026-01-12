Szandi könnyfakasztó üzenetet küldött Fenyő Miklósnak

Szandi nyilvánosan üzent Fenyő Miklósnak, aki tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. A legendás előadó 78 éves, így a betegség különösen komoly veszélyt jelenthet az ő korában, ám Szandi teljes bizalommal áll zenésztársa felépülése mellett – írja a Bors.

Fenyő Miklóst kórházban kezelik, Szandi üzent az előadónak

Fotó: Mediaworks Archívum

Szandi jól ismeri Fenyő Miklóst, hiszen a legendás előadó indította el a zenei pályán még 1989-ben, miután Szandi nővére felhívta rá a figyelmét.

Amikor meghallottam, hogy Fenyő Miklós kórházba került, természetesen az aggodalom volt az első érzés, ami átfutott rajtam, hiszen nagyon szeretem és tisztelem őt. Aztán pillanatokkal később arra gondoltam, hogy kevés olyan erős, kitartó embert ismerek, mint ő”

– írta Szandi.

Egészen biztos vagyok abban, hogy hamarosan arról szólnak majd a hírek, hogy Miki szervezete a kezelésnek hála legyőzte a tüdőgyulladást, és már az otthonában lábadozik”

– tette hozzá bizakodva.

Kórházba került Fenyő Miklós

Fenyő Miklós tüdőgyulladás következtében került kórházba, jelenleg orvosi felügyelet mellett kezelik. Részleteket az állapotáról nem közöltek, ugyanakkor jelezték, hogy amint új információ áll rendelkezésre, arról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A könnyeivel küszködött Szandi a színpadon

Nótár Mary Szandi bőrébe bújt, és olyan hitelesen adta elő az énekesnő fiatalkori stílusát, hogy a közönség állva tapsolt. „Csak azért szeretnék megszólalni, ami most nehezen megy… Én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy” – mondta Nótár Marynek, aki kivételes ügyességgel utánozta az énekesnőt.