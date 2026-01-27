Hírlevél
autóbaleset

Súlyos autóbalesetet szenvedett a TV2 népszerű műsorvezetője

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Autóbalesetet szenvedett a TV2 népszerű műsorvezetője. Szépréthy Roland Los Angelesben vezetett egy bérelt sportautót, amikor baleset érte.
autóbalesetSzépréthy RolandLos Angeles

Szépréthy Roland autóbalesetet szenvedett az Egyesült Államokban. A televíziós műsorvezető Los Angelesbe utazott egy kosárlabdameccs miatt, ám az út balszerencsés véget ért – írja a Bors

Fotó: Markovics Gábor

Szépréthy Roland egy bérelt Porsche Carrera 911-est vezetett, amikor egy másik jármű hátulról belerohant a sportautóba. Az anyagi kár jelentős, a becslések szerint a Porsche Carrera 911-es újonnan akár 60–70 millió forintot is érhetett. 

Az autóbalesetben személyi sérülés csodával határos módon nem történt, a műsorvezető, és a másik jármű sofőrje is sértetlenül szállt ki az autókból. 

Elszakadt a cérna Szépréthy Rolandnál

Szépréthy Roland Los Angelesbe utazott, hogy valóra váltsa egy régi álmát, az amerikai kaland azonban váratlan fordulatot vett. A Megasztár műsorvezetője éppen egy bérelt, több tízmillió forintot érő luxusautóból készült beszámolni az útjáról, amikor egy másik kocsi hátulról belerohant.

 

