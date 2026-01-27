Súlyos autóbalesetet szenvedett a TV2 népszerű műsorvezetője

Szépréthy Roland autóbalesetet szenvedett az Egyesült Államokban. A televíziós műsorvezető Los Angelesbe utazott egy kosárlabdameccs miatt, ám az út balszerencsés véget ért – írja a Bors.

Fotó: Markovics Gábor

Szépréthy Roland egy bérelt Porsche Carrera 911-est vezetett, amikor egy másik jármű hátulról belerohant a sportautóba. Az anyagi kár jelentős, a becslések szerint a Porsche Carrera 911-es újonnan akár 60–70 millió forintot is érhetett.

Az autóbalesetben személyi sérülés csodával határos módon nem történt, a műsorvezető, és a másik jármű sofőrje is sértetlenül szállt ki az autókból.

Elszakadt a cérna Szépréthy Rolandnál

Szépréthy Roland Los Angelesbe utazott, hogy valóra váltsa egy régi álmát, az amerikai kaland azonban váratlan fordulatot vett. A Megasztár műsorvezetője éppen egy bérelt, több tízmillió forintot érő luxusautóból készült beszámolni az útjáról, amikor egy másik kocsi hátulról belerohant.