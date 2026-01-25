Elképesztő, miért kellett kihagynia a fürdőruhás felvonulást a magyar szépségkirálynőnek!

Schrick Boglárka, a Miss Intercontinental Hungary győztese Egyiptomban van egy luxusszállóban, sok más szépséggel együtt készül a fináléra, amely jövő héten lesz. Mint mesélte a követőinek, a legjobb új barátnője a török szépségkirálynő lett, és ma már minden rendben van, de egészségi problémák miatt nem tudott részt venni a fürdőruhás felvonuláson, szúrta ki a Bors.

A magyar szépségkirálynő, Schrick Boglárka kénytelen volt kihagyni az alverseny fontos számát – Fotó: Instagram/schrick_bogi

Sajnos a gyomrom nem volt rendben, emiatt nem tudtam részt venni, de szerencsére most már teljesen jól vagyok

– újságolta a szépségkirálynő, aki piros-fehér-zöldben lesz majd a fináléban.

A hazai verseny megnyerése azért volt fontos neki, mert így lehetőséget kapott arra, hogy fejlődjön, inspiráló nőkkel találkozzon. Szerinte ez a verseny nemcsak a szépségről szól, hanem a személyiségről, az értékekről és a felelősség bemutatásáról is. Nagyon bízik benne, hogy öt év múlva is a szépségiparban lesz, saját vállalkozással. Jelenleg kapcsolatban van, erősen reméli, hogy addigra még erősebb lesz a kapocs kettejük között.

A szépségkirálynő példaképe a nagymamája

A Miss Intercontinental Hungary győztese elmesélte a követőinek a közösségi oldalán, hogy a 11 évvel ezelőtt elhunyt nagymamája emléke továbbra is nagyon sokat jelent neki. Mindig felnézett rá, a tanításai a mai napig sokat jelentenek neki. „Ő az az ember, aki miatt minden egyes nap arra törekszem, hogy a legjobb ember legyek. A kedvessége, az értékrendje, és a szeretet, amivel mások felé fordul, példaképként él bennem. Az ő értékeit szeretném továbbvinni a mindennapjaimban” – írta a huszonhárom éves pusztaszabolcsi szépség, a Magyarok Világszépe verseny győztese január 15-én hajnalban repült Egyiptomba, hogy hazánkat képviselje a fényes koronájáért folyó küzdelemben.

