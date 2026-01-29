Megmutatta álomruháját a magyar szépségkirálynő a világdöntő előtt

A világdöntő előtt bemutatta különleges, piros-fehér-zöld ruháját, amely nagy figyelmet kapott. A szépségkirálynő két hete tartózkodik Egyiptomban, hogy teljes mértékben a fináléra koncentráljon – számolt be róla a Bors.
A szépségkirálynő gyönyörű nemzeti ruhát visel majd a Miss Intercontinental fináléján
A pusztaszabolcsi lány számára a nagymamája volt a legfőbb példakép, akit tizenhárom éves korában veszített el. Úgy vallja, tőle tanulta meg, hogy a szeretet a világ legfontosabb lételeme. Ezt az útravalót az eredményhirdetés pillanataiban is magával hordozta.
Hálás szívvel köszönöm ezt a gyönyörű alkotást a Bernice Fashion csapatának. Csodát teremtettetek, egy olyan jelmezt, amelyet büszkén mutathattam meg a világnak a színpadon.
– mondta boldogan az utolsó nagy megmérettetés előtt.
Ki kellett hagynia a fürdőruhás felvonulást a magyar szépségkirálynőnek
A verseny alatt egészségügyi gondok is hátráltatták, ezért ki kellett hagynia a fürdőruhás felvonulást. Másnapra azonban jobban lett, és újra a megmérettetésre tudott összpontosítani.
Sajnos a gyomrom nem volt rendben, emiatt nem tudtam részt venni, de szerencsére most már teljesen jól vagyok
- osztotta meg a jó hírt rajongóival korábban a szépségkirálynő.
Ma este kiderül, kié lesz a Miss Intercontinental koronája, és sokan remélik, hogy a magyar induló a legjobbak között végez.