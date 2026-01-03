2026-ban a magyar hírességek szerelmi élete új fordulatot vehet. A szerelem számos sztár számára hozhat váratlan eseményeket, miközben másoknak még várniuk kell a boldogságra – írja a Bors.

Ezekre a sztárokra vár szerelem idén

Fotó: Unsplash

Az ország jósnője szerint a 2025-ös év érzelmi vihara után 2026-ban új szálak nyílhatnak meg a sztárok életében. Zimány Linda szívében hatalmas a vágy a stabil párkapcsolat és a család iránt, de a jósnő szerint jövőre még nem érkezik el számára a komoly kapcsolat.

Ezzel szemben Singh Viki előtt fényes jövő áll: a jósnő szerint stabil párkapcsolat és szerelem vár rá 2026-ban, a baba lehetősége azonban inkább 2027-re tolódik. Miló Viki életében pedig végre nyugalom érkezik, a kapcsolata stabil lesz, bár gyermekvállalás még nem várható.

Pap Dorci 2026-ban marad szingli, de 2027-ben felbukkanhat az igazi, aki mellett le tud horgonyozni.

Meglepő vallomást tett Zimány Linda

A siker mögött sokszor láthatatlan terhek húzódnak. Zimány Linda bevallotta, hogy a fiatalon rászakadó hírnév és a közösségi média elvárásai évekig szorongással és megfelelési kényszerrel küzdött.

Balázs Klári őszintén vallott szerelemről és a féltékenységről

Évtizedek óta példaértékű szerelem köti össze őket: Korda György és Balázs Klári nemcsak a színpadon, hanem az életben is elválaszthatatlan társak. Balázs Klári ritka őszinteséggel mesélt a hot! magazinnak sorsszerű találkozásukról, a házasságuk titkáról és arról, mi tartja élőn a szerelmüket ennyi év után is. Balázs Klári szavai egyszerre meghatóak, erősek és inspirálóak, betekintést engedve egy különleges kapcsolat legbelső világába.