Újabb gyermek érkezhet Kulcsár Edináék életébe?

A magyar sztárok magánélete iránti érdeklődés évről évre töretlen, különösen akkor, ha gyermekáldásról esik szó. Egy jósnő szerint 2026-ban több ismert pár is átélheti a szülővé válás örömét, még akkor is, ha ezt egyelőre semmilyen hivatalos bejelentés nem erősíti meg - írja a Bors.

A jósnő szerint több sztárokhoz köthető örömhír érkezhet 2026-ban - Fotó: Hollie Santos / Unsplash

Mely magyar sztároknál várható gyermekáldás 2026-ban?

A jósnő állítása szerint több olyan ismert pár neve is felmerült, akiknél a következő év hozhat fordulatot. A hangsúly azon van, hogy ezek az előrejelzések nem tervezett eseményeket mutatnak, mégis pozitív változást jeleznek a családi életükben.

Kulcsár Edina újra anyai örömök elé nézhet?

A jósnő szerint Kulcsár Edina és párja életében újabb gyermek érkezhet, méghozzá úgy, hogy azt tudatosan nem tervezik. A látomás alapján a hír meglepetésként éri majd őket, de örömmel fogadják.

Vastag Csaba életében is fordulat jöhet

A jóslat szerint az énekes és felesége tudatosan készülhetnek a családbővülésre. A jósnő konkrétumot is látott: egy kislány érkezését valószínűsíti. Ez Vastag Csaba számára az első gyermek lehet, ami új fejezetet nyithat a magánéletében.

