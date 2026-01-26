Lebukott T. Danny! A rajongók nem hittek a szemüknek

A magyar sztárvilág egyik legtöbbet elemzett kapcsolata volt Kecskés Enikő és T. Danny románca, amely intenzív érzelmekkel indult, majd látványos törésekkel ért véget. A szakítás után útjaik élesen különváltak: Enikő külföldön kezdett új életet, míg T. Danny karrierje és magánélete is gyökeres változáson ment keresztül, amit sokan a kapcsolat lezárásával hoztak összefüggésbe - írja a Bors.

T. Danny közösségi médiás aktivitása új pletykákat indított el

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Újra együtt van T. Danny és Kecskés Enikő?

Jelenleg nincs megerősített információ arról, hogy a két egykori szerelmes újra egy párt alkotna. A találgatások kizárólag közösségi médiás aktivitásból indulnak ki, amelyek önmagukban még nem jelentenek tényleges kibékülést, inkább csak újabb kérdéseket vetnek fel.

Miért oldotta fel Kecskés Enikő T. Danny tiltását?

A rajongók szerint Enikő korábban teljesen letiltotta volt párját az Instagramon, ezért keltett nagy feltűnést, amikor kiderült: T. Danny újra reagálhat a posztjaira. A tiltás feloldása történhetett tudatos döntésként, de az sem kizárt, hogy egyfajta békülő gesztusról vagy egyszerű közömbösségről van szó.

Enikőről szólnak T. Danny új dalai?

A rapper az elmúlt időszakban több olyan dalt is megjelentetett, amelyekben csalódottság, düh és önmarcangolás jelenik meg. Bár neveket nem említ, a hallgatók jelentős része úgy véli, hogy a szövegek egyértelműen a Kecskés Enikővel való szakítás érzelmi lenyomatai, még ha ezt T. Danny soha nem is erősítette meg nyilvánosan.

T. Danny miatt megszólaltak a vészcsengők — emberi üzenet a háttérből

Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze kendőzetlen őszinteséggel beszélt a hazai zenei élet sötétebb oldaláról és a droghasználat veszélyeiről. T. Danny neve is szóba került, akinek állapota miatt egyre többen aggódnak, és akinek Szabi személyes, figyelmeztető üzenetet küldött.

Fordulat jött a népszerű magyar rapper drogbotrányában – ezt önnek is látnia kell

A híres magyar rapper életét az elmúlt hónapokban nem a zenéi, hanem a botrányok határozták meg. T.Danny szeptember végén bukott le egy közúti ellenőrzés során: a szervezetében drogot mutattak ki, autójában pedig kábítószergyanús anyagokat találtak.