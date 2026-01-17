Még mindig T. Danny orra a téma – egy fotó felrobbantotta az internetet

A Bors szerint a pletykákat egy frissen megosztott Instagram-fotó indította el T. Dannyról, amely villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon.

T. Danny

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

T. Danny orra és a ragtapasz

A képen T. Danny fekete kapucniban és maszkban látható, ami önmagában nem lenne szokatlan, ám a figyelmesebbek kiszúrták: a maszk alól egy ragtapasz széle kandikál ki. Ez az apró részlet elég volt ahhoz, hogy beinduljon a találgatás, vajon esztétikai vagy egészségügyi beavatkozás áll-e a háttérben.

Az énekes egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a híreket, és nyilvánosan nem reagált a kérdésekre sem. Így egyelőre az sem kizárt, hogy a ragtapasznak teljesen hétköznapi oka van. Amíg azonban T. Danny hallgat, addig a rajongók fantáziája tovább pörög, és az orra körüli rejtély biztosan nem kerül le a napirendről.

Új útra tért T. Danny

A fiatal rapper neve korábban botrányokkal, gyanús helyzetekkel és kemény kritikákkal forrt össze, most azonban egészen más arcát mutatja a nyilvánosság előtt.

