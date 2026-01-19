Hétéves lányát támadták meg a baloldali kommentelők – elhagyja az országot a népszerű influenszer

Tiv Tivy számára most érkezett el az a pont, amikor változtatnia kell: új környezetben, egy idegen kultúrában szeretné visszaszerezni belső egyensúlyát. A döntés nem hirtelen született, hanem átgondolt folyamat eredménye, amelyet saját élményei és nagyon is emberi motivációk formáltak, számolt be a ripost.hu.

Tiv Tivynek elege lett a baloldali kommentelők gyalázkodásából, Egyiptomba költözik – Fotó: Facebook

Tiv Tivy: „Betelt a pohár!”

Tiv Tivy nem titkolja, hogy az elmúlt időszakban sok támadás érte az online térben, de volt egy pont, ami már túlmutatott rajta. Nem saját magát féltette, hanem a gyermekét.

Itthon élek több mint tíz éve; mindig is volt, aki savazott. De ott telt be igazán a pohár, amikor a gyerekemre kezdtek csúnyákat írni. Utálhatnak engem a politikai nézeteim miatt, videóim miatt, vagy bármi másért, de amikor egy hétéves gyerekre írnak gorombaságokat, az egyszerűen borzasztó

– mondta a Való Világ valóságshow-ban országos ismertségre szert tevő influenszer arról, hogy a gyereke halálát kívánták a baloldali netes trollok, csupán csak azért, mert vállalja a véleményét.

Hozzátette, hogy ez már nem róla szólt, hanem egy olyan közhangulatról, amit nem szeretne a mindennapjaiban tovább hordozni.

Ekkor jöttem rá, hogy Magyarországon most nagyon nagy probléma van fejben sok embernél. Ez nem az a közeg, amiben hosszú távon jól érzem magam, ezért kell egy kis változás

– fogalmazott Tiv Tivy, akit elüldöztek az országból a fizetett baloldali kommentelők.

Egyiptom: új élet, egy másik mentalitás

A döntés mögött azonban nem valamilyen egzotikus összeesküvés-elmélet áll: Tiv Tivy nem fáraók elrejtett kincsei után kutat, és nem is múmiák között képzeli el a mindennapjait. Sokkal emberibb oka van annak, miért pont Egyiptom lesz az új otthona.

Sokat voltam ott, és nagyon tetszik a mentalitásuk. Nincs állandó veszekedés, nem bántják egymást. Hiába élnek sokszor szegényebben, mégis jól vannak. Nem azon stresszelnek, hogy mennyi pénzük van, hanem élnek és boldogok

– mesélte a népszerű tiktoker, aki mindent előkészített a februári költözéshez, és egy évig biztosan kint szeretne élni. Közben nyelvet is tanulna, hogy minél jobban be tudjon illeszkedni.