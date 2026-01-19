Hétéves lányát támadták meg a baloldali kommentelők – elhagyja az országot a népszerű influenszer

Tiv Tivy számára most érkezett el az a pont, amikor változtatnia kell: új környezetben, egy idegen kultúrában szeretné visszaszerezni belső egyensúlyát. A döntés nem hirtelen született, hanem átgondolt folyamat eredménye, amelyet saját élményei és nagyon is emberi motivációk formáltak, számolt be a ripost.hu.
Tiv Tivy: „Betelt a pohár!”
Tiv Tivy nem titkolja, hogy az elmúlt időszakban sok támadás érte az online térben, de volt egy pont, ami már túlmutatott rajta. Nem saját magát féltette, hanem a gyermekét.
Itthon élek több mint tíz éve; mindig is volt, aki savazott. De ott telt be igazán a pohár, amikor a gyerekemre kezdtek csúnyákat írni. Utálhatnak engem a politikai nézeteim miatt, videóim miatt, vagy bármi másért, de amikor egy hétéves gyerekre írnak gorombaságokat, az egyszerűen borzasztó
– mondta a Való Világ valóságshow-ban országos ismertségre szert tevő influenszer arról, hogy a gyereke halálát kívánták a baloldali netes trollok, csupán csak azért, mert vállalja a véleményét.
Hozzátette, hogy ez már nem róla szólt, hanem egy olyan közhangulatról, amit nem szeretne a mindennapjaiban tovább hordozni.
Ekkor jöttem rá, hogy Magyarországon most nagyon nagy probléma van fejben sok embernél. Ez nem az a közeg, amiben hosszú távon jól érzem magam, ezért kell egy kis változás
– fogalmazott Tiv Tivy, akit elüldöztek az országból a fizetett baloldali kommentelők.
Egyiptom: új élet, egy másik mentalitás
A döntés mögött azonban nem valamilyen egzotikus összeesküvés-elmélet áll: Tiv Tivy nem fáraók elrejtett kincsei után kutat, és nem is múmiák között képzeli el a mindennapjait. Sokkal emberibb oka van annak, miért pont Egyiptom lesz az új otthona.
Sokat voltam ott, és nagyon tetszik a mentalitásuk. Nincs állandó veszekedés, nem bántják egymást. Hiába élnek sokszor szegényebben, mégis jól vannak. Nem azon stresszelnek, hogy mennyi pénzük van, hanem élnek és boldogok
– mesélte a népszerű tiktoker, aki mindent előkészített a februári költözéshez, és egy évig biztosan kint szeretne élni. Közben nyelvet is tanulna, hogy minél jobban be tudjon illeszkedni.
Nem áll le a tartalomgyártással
A tartalomgyártás természetesen nem áll le, sőt új irányt vesz, méghozzá élményalapú, utazós formában. Tiv Tivy ráadásul konkrét programokkal is készül az Egyiptomba utazó honfitársainak.
Fakultatív programokban fogok segíteni az embereknek. Tevegelés, quadozás, hajókázás, rengeteg lehetőség van. Ha jön egy család turistaként, akik például a sivatagban szeretnének quadozni, én leszervezem, segítek a bérlésben, és magyar vezetőként kísérem őket
– árulta el Tiv Tivy.
