Tolvai Reni talán még soha nem osztott meg ennyire vadító fotót

A csinos énekesnő ismét gondoskodott róla, hogy feltüzelje a rajongókat. Tolvai Reni egy új, kifejezetten merész hangulatú képet tett közzé az Instagramon.
A felvételen nem a megszokott, extravagáns szett dominál, hanem Tolvai Reni igéző tekintete, amely azonnal magára vonzza a pillantást - írja a Bors.
Tolvai Reni mindenkit elvarázsolt
A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel: sokak szerint ez az egyik legjobb és legizgalmasabb fotó, amit az énekesnő mostanában megosztott.
Tolvai Reni szexi szettben hódít
Tolvai Reni ezúttal egy szexi Grincs-jelmezben mutatta meg magát.
Tolvai Reni a magyar Beyoncé? Fotókon a vadító énekesnő
Az énekesnőt sokan a világhírű Beyoncéhoz hasonlították, vadító arany öltözéke és magabiztos kisugárzása elkápráztatta rajongóit.
