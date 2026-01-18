Tolvai Reni talán még soha nem osztott meg ennyire vadító fotót

A felvételen nem a megszokott, extravagáns szett dominál, hanem Tolvai Reni igéző tekintete, amely azonnal magára vonzza a pillantást - írja a Bors.

Fotó: Bors/Bánkúti Sándor

Tolvai Reni mindenkit elvarázsolt

A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel: sokak szerint ez az egyik legjobb és legizgalmasabb fotó, amit az énekesnő mostanában megosztott.

Az énekesnőt sokan a világhírű Beyoncéhoz hasonlították, vadító arany öltözéke és magabiztos kisugárzása elkápráztatta rajongóit.