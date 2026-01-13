Durva kommentet kapott Tóth Gabi, majd érkezett is a csattanós válasz

Hírlevél
Egyetlen rosszindulatú megjegyzés is elég volt ahhoz, hogy újra fellángoljanak az indulatok a közösségi médiában. Tóth Gabi ezúttal új dala, a Hamvaim kapcsán kapott bántó kommentet. Az énekesnő nyíltan és határozottan reagált az interneten.
Tóth Gabi új dalának megjelenése után számos visszajelzést kapott, köztük elismerő üzeneteket is. A kommentek között azonban megjelent egy olyan hozzászólás, amely még őt is megállásra késztette.

Tóth Gabi durva kommentet kapott

Az énekesnő a Hamvaim című dalra érkezett egyik megjegyzést már nem hagyta szó nélkül. Egy kommentelő a dal címére utalva azt írta: „Meghalt? Szétszórják?” A durva kommenteket kapott Tóth Gabi, aki TikTok-videóban reagált az esetre.

Tudod, ha valakinek a halálát kívánod, az száz évig fog élni, úgyhogy jól vigyázz. Csak azért csinálok erről videót, hogy lássátok, milyen szinten van egy-két embernek a lelkiállapota, meg a közhangulat Magyarországon

 – mondta Gabi.

Tóth Gabi válasza  nem bosszúból született, hanem azért, hogy rávilágítson arra, milyen lelkiállapotot tükröznek az ilyen hozzászólások. Úgy fogalmazott, az internetes kommentkultúra sokat elárul a közhangulatról, és mindenkit óvatosságra intett a kimondott szavakkal kapcsolatban – számolt be a megrázó eseményről a BORS, ahol további információkat is talál.

