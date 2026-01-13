Durva kommentet kapott Tóth Gabi, majd érkezett is a csattanós válasz

Tóth Gabi új dalának megjelenése után számos visszajelzést kapott, köztük elismerő üzeneteket is. A kommentek között azonban megjelent egy olyan hozzászólás, amely még őt is megállásra késztette.

Tóth Gabi a Megasztár 2025 sajtótájékoztatón Fotó: BORS

Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi durva kommentet kapott

Az énekesnő a Hamvaim című dalra érkezett egyik megjegyzést már nem hagyta szó nélkül. Egy kommentelő a dal címére utalva azt írta: „Meghalt? Szétszórják?” A durva kommenteket kapott Tóth Gabi, aki TikTok-videóban reagált az esetre.

Tudod, ha valakinek a halálát kívánod, az száz évig fog élni, úgyhogy jól vigyázz. Csak azért csinálok erről videót, hogy lássátok, milyen szinten van egy-két embernek a lelkiállapota, meg a közhangulat Magyarországon

– mondta Gabi.

Tóth Gabi válasza nem bosszúból született, hanem azért, hogy rávilágítson arra, milyen lelkiállapotot tükröznek az ilyen hozzászólások. Úgy fogalmazott, az internetes kommentkultúra sokat elárul a közhangulatról, és mindenkit óvatosságra intett a kimondott szavakkal kapcsolatban – számolt be a megrázó eseményről a BORS, ahol további információkat is talál.

A világszínvonalú produkció ellenére baloldali gyűlöletcunami célpontja Tóth Gabi

Visszhangzik az internet az énekesnőt érő kritikáktól. Tóth Gabi a Fidesz Kongreszust nyitotta meg előadásával, a produkciót azonban rengetegen támadják.

Tóth Gabi szexi papokról beszélt

Bár talán túlzóan bulvárosnak tűnik ez a cím, Tóth Gabi komoly dolgokról beszélt. A kinézet ugyanis csak sokadlagos a valódi hit és a keresztény szellemiség mögött.