Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

Tóth Vera

Fürdőruhában mutatta meg magát Tóth Vera a hóban – pikáns fotó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyszerű formában van a Megasztár egykori győztese, amit most fürdőruhában is megmutatott. Tóth Vera rajongói nem győzik dicsérni legfrissebb fotóját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tóth VeraInstagraméletmódváltás

Hatalmas átalakuláson ment át Tóth Vera az elmúlt években. Az inzulinrezisztenciája miatt döntött a teljes életmódváltás mellett, aminek eredményeképp közel 30 kilótól szabadult meg – írja a Bors.

20250601 BudapestPetőfi díjátadófotó: Markovics Gábor (MG)MW BulvárKépen : Tóth Vera
Tóth Vera csodás formában van
Fotó: MW Bulvár

Az énekesnő remek formában van, amit az Instagram-oldalán egy fürdőruhás képpel mutatott meg, amin a hóban áll. A fotó és a rajongói kommentek a Bors oldalán találhatóak.

Tóth Vera kibékült húgával

Mint korábban megírtuk, hónapokig tartó feszültség és csend után úgy tűnik, rendeződött a testvérek közti viszály, ugyanis Tóth Gabi és Tóth Vera együtt ünnepelték a karácsonyt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!