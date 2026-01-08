Fürdőruhában mutatta meg magát Tóth Vera a hóban – pikáns fotó

Hatalmas átalakuláson ment át Tóth Vera az elmúlt években. Az inzulinrezisztenciája miatt döntött a teljes életmódváltás mellett, aminek eredményeképp közel 30 kilótól szabadult meg – írja a Bors.

Tóth Vera csodás formában van

Fotó: MW Bulvár

Az énekesnő remek formában van, amit az Instagram-oldalán egy fürdőruhás képpel mutatott meg, amin a hóban áll. A fotó és a rajongói kommentek a Bors oldalán találhatóak.

Tóth Vera kibékült húgával

Mint korábban megírtuk, hónapokig tartó feszültség és csend után úgy tűnik, rendeződött a testvérek közti viszály, ugyanis Tóth Gabi és Tóth Vera együtt ünnepelték a karácsonyt.