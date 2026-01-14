Nagy a baj? Megrázó kórházi fotót osztott meg Vasvári Vivien

Vasvári Vivien az Instagramon 24 órán át elérhető sztoriban tett közzé egy fekete-fehér fotót, amelyen kórházi környezetben infúzióhoz kötve látható. A Vasvári Vivien posztjára érkező kommentekből kitűnik, hogy a rajongók aggódnak egészségéért, és számosan kíváncsiak arra, hogy miért került kórházba – írja a Bors.

Vasvári Vivien Fotó: MW Bulvár

Bár a sztáranyuka nem árulta el konkrétan, mi történt, a fotó kapcsán többen kifejezték jókívánságaikat és mielőbbi felépülést kívántak.

Miért aggódnak annyian Vasvári Vivienért?

A Vasvári Vivien által megosztott kép különösen azért váltott ki reakciókat, mert ezúttal nem egy otthon készült, családi fotóról van szó, hanem egy olyan helyzetből, amely egyértelműen kórházi beavatkozást sejtet. A rajongók emlékeznek arra, hogy Vasvári Vivien pár nappal korábban még boldogan posztolt egy havas udvaron készült, édes családi felvételt a legkisebb gyermekével, Liam-mel, ahol a szánkózást élvezték.

A Vasvári Vivien által megosztott fekete-fehér kép rendhagyó volt a követői számára, hiszen eddig a sztáranyuka főként nyugodt, családi pillanatokat osztott meg. A fotón látható infúzió és az orvosi környezet arra utal, hogy valamilyen egészségügyi beavatkozásra vagy kezelésre szorult, de Vivien nem adott tájékoztatást a pontos okról, így a rajongók továbbra is találgatnak és aggódnak.

A sok jókívánság mellett többen arra kérik, hogy amint lehet, ossza meg velük is, hogy jól van-e, vagy mi okozta a kórházi látogatást.