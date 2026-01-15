Karcol Vasvári Vivien legújabb fotója, egy szál semmiben suhan a havon

Vasvári Vivien ezúttal olyan oldalát mutatta meg a rajongóknak, amit eddig kevesen láthattak: egy szál fürdőruhában siklott a havas sípályán, teljesen önfeledten, fittyet hányva a hidegre – írja a Bors.

Vasvári Vivien

Fotó: Szabolcs László

A négygyermekes sztáranyuka Instagram-oldalán gyakran látható lenge öltözékben, most azonban a családi síelés során készült felvétellel robbantotta fel az internetet. A celeb úgy tűnik nem fázós, ugyanis egy apró fürdőruhában pattant sílécre a havas dombokon.

Aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Bár a havas videó egyértelműen vidám tartalom, Vasvári Vivien néhány nappal korábban aggodalomra okot adó képet osztott meg egészségügyi állapotáról. A sztár a kórházból posztolt egy fekete-fehér fotót, amelyen infúzió látható.

Szívszorító vallomást tett Vasvári Vivien

Vasvári Vivien újabb személyes történetet osztott meg követőivel: Instagramon vallott arról, hogyan élte meg első vetélését, és miként tudott lelkileg továbblépni. A négygyermekes édesanya szerint fontos, hogy mások is érezzék, nincsenek egyedül a hasonló veszteségekben.