Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Ezt látnia kell!

Sokkoló! Ismert pornós is harcba száll Stohl András szívéért – videó

Vasvári Vivien

Karcol Vasvári Vivien legújabb fotója, egy szál semmiben suhan a havon

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sztáranyuka merész oldalát mutatta meg a rajongóknak téli nyaralása közepette. Vasvári Vivien szokatlan öltözékben, már-már alulöltözötten döntött úgy, hogy síel egyet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasvári Viviensíelsíelés

Vasvári Vivien ezúttal olyan oldalát mutatta meg a rajongóknak, amit eddig kevesen láthattak: egy szál fürdőruhában siklott a havas sípályán, teljesen önfeledten, fittyet hányva a hidegre – írja a Bors

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien
Fotó: Szabolcs László

A négygyermekes sztáranyuka Instagram-oldalán gyakran látható lenge öltözékben, most azonban a családi síelés során készült felvétellel robbantotta fel az internetet. A celeb úgy tűnik nem fázós, ugyanis egy apró fürdőruhában pattant sílécre a havas dombokon. 

Aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Bár a havas videó egyértelműen vidám tartalom, Vasvári Vivien néhány nappal korábban aggodalomra okot adó képet osztott meg egészségügyi állapotáról. A sztár a kórházból posztolt egy fekete-fehér fotót, amelyen infúzió látható.

Szívszorító vallomást tett Vasvári Vivien

Vasvári Vivien újabb személyes történetet osztott meg követőivel: Instagramon vallott arról, hogyan élte meg első vetélését, és miként tudott lelkileg továbblépni. A négygyermekes édesanya szerint fontos, hogy mások is érezzék, nincsenek egyedül a hasonló veszteségekben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!