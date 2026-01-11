A Vészhelyzet az állatkórházban egyik legmegdöbbentőbb jelenetében egy olyan beavatkozást követhetnek végig a nézők, amelyre itthon korábban még nem volt példa. A szakemberek egy ló gégéjét operálták meg álló helyzetben, helyi érzéstelenítéssel, teljes altatás nélkül – írja a Blikk.

Történelmi pillanat a Vészhelyzet az állatkórházban műtőjében. Fotó: Vészhelyzet az állatkórházban

– Egy ló ébresztése altatás után rendkívül kockázatos, hiszen felálláskor akár saját magában is súlyos sérülést okozhat — mondta dr. Bodó Gábor, az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati Tanszékének tanszékvezetője.

Miért életmentő az állva végzett gégeműtét?

Egy ló esetében a gégeműtétre leggyakrabban akkor van szükség, ha terhelés közben nem jut elegendő levegő a tüdejébe. Ez nemcsak a teljesítményt rontja, hanem hosszú távon az állat egészségét is veszélyezteti. Az állva végzett eljárás világszerte bevett gyakorlat, Magyarországon azonban most alkalmazták először.

A műtét során külön szakember ügyelt arra, hogy az állat feje mozdulatlan maradjon, miközben a nyaki feltárást gyors, precíz mozdulatokkal végezték el. A ló végig éber volt, fájdalomra nem reagált.

Nem csak lovak — drámai és megható történetek

A Vészhelyzet az állatkórházban nem csupán orvosi különlegességeket mutat be. Az első epizódban feltűnik egy kétméteres indigó sikló, egy súlyosan sérült macska, valamint olyan esetek is, amelyek emberileg is mélyen megérintik a nézőt.

A műsor célja, hogy közelebb hozza az állatorvosok mindennapi küzdelmeit — a feszültséggel teli döntéseket, a sikereket és az olykor szívszorító pillanatokat.

Mikor látható a Vészhelyzet az állatkórházban?

A Vészhelyzet az állatkórházban első epizódja vasárnap 18.55-kor debütál a TV2 műsorán. A nézők testközelből élhetik át azokat a pillanatokat, amelyek az állatorvosi hivatást egyszerre teszik gyönyörűvé és rendkívül kockázatossá.

