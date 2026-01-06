Viczián Viktória most először beszélt arról, mi zajlik a zárt ajtók mögött

A 2017-es Miss World Hungary közönségdíjasa, Viczián Viktória, bő egy hónapja szakított korábbi párjával, Somhegyi Krisztiánnal. A kapcsolatuk 2022-ben indult, tavaly pedig eljegyzésig jutott, ám végül mégis külön utakon folytatták – írja a Bors.

Viczián Viktória a szakítás után nem maradt egyedül — barátai és a családja segítik át a nehéz időszakon Fotó: MW bulvar

A modell elmondása szerint a családja és a barátai pontosan tudják, hogy most különösen fontos számára a támogatás. „Rám rossz hatással lenne az egyedüllét. Szó szerint az egyik barátnőm hozzám is költözött” — osztotta meg követőivel.

Viczián Viktória pszichológushoz jár

Viczián Viktória szerint a szakítás feldolgozása időigényes folyamat, amelyben tudatosan keresi a fejlődés lehetőségét. Könyveket olvas, önismerettel foglalkozik, és szakember segítségét is igénybe veszi.

Úgy fogalmazott, sokszor ösztönösen, régi sémák alapján működünk, ezek felismerésében pedig a pszichológus és az önfejlesztő könyvek is sokat segítenek.

Edzéssel vezeti le a feszültséget

A modell számára az edzés jelenti az egyik legfontosabb kapaszkodót ebben az időszakban. Úgy véli, az érzéseket nem szabad elfojtani, mert annak hosszú távon testi és lelki következményei lehetnek. Inkább megéli a fájdalmat, tanul belőle, és igyekszik előre tekinteni.

Fájnak a kommentek, de nem akar beleállni

Viczián Viktória elárulta, hogy időnként elolvassa a róla szóló kommenteket, amelyek közül sok rosszul esik neki. Nem érti, miért állítanak róla valótlanságokat olyan emberek, akik nem is ismerik.

Szerinte sokan arra várnak, hogy reagáljon és megvédje magát például a Redditen, de ő nem szeretne ebbe az irányba elmenni. Úgy látja, az emberek szeretnek másokat beskatulyázni — ez azonban róla többet árul el, mint róla.

Nehéz időszak, de bizakodó

A modell az ünnepek alatt beteg volt, még a születésnapját is így töltötte, ami tovább nehezítette számára az elmúlt heteket. Ennek ellenére hálás azokért, akik mellette állnak, és minden lehetőséget megragad a tanulásra, fejlődésre és az edzésre, amit korábban halogatott.

A szakítás bejelentése december elején érkezett, amikor Viczián Viktória egy közös üzenetben kérte követőit, hogy tartsák tiszteletben a döntésüket.