Az ország Vili bácsija hócsapdába került: napokig nem tud visszatérni otthonába

Az ünnepek végre valódi pihenést hoztak számára, hiszen sem színházi fellépései, sem szinkronmunkái nem voltak. Vili bácsi szerint ritka ajándék az ilyen lelassulás, amit igyekezett is kihasználni a családja körében – írja a Bors.

Vili bácsival is elbánt a hóhelyzet.

Fotó: Várkonyi András /Instagram

Vili bácsi kényszerpihenőn a hó miatt

A pihenés részeként Cserkeszőlőn is jártak, ahol feltöltődtek, és az unokájával is sok időt tölthetett.

A kialakult helyzetet humorral kezeli, hiszen – ahogy mondta –

Túléltünk már néhány hóvihart.”

A hatalmas havazás és egy váratlan műszaki probléma miatt feleségével jelenleg óbudai lakásukban tartózkodnak, mivel a pilisvörösvári házukba még nem tudnak visszatérni. Egészségi állapota stabil, az ízületei a hideg ellenére sem okoznak gondot. Elmondása szerint inkább a légnyomás-változás jelezte előre a havazást, amit a szervezete is megérzett.



Új színházi bemutatóra készül

Közben szakmailag új kihívás vár rá, hiszen egy improvizatív színházi produkcióban dolgozik. A Generációs gubancok című darab családi és nevelési kérdéseket állít a középpontba. A bemutatót január 17-én tartják az angyalföldi József Attila Művelődési Házban, ahol interaktív formában találkozhat majd a közönséggel.

Vili bácsi elárulta a hosszú házasság titkát

Várkonyi András elmondta, hogy több mint 50 éves házasságuk titka szerinte a feledékenység – vagyis hogy nem hurcolják a múlt sérelmeit, hanem “minden, ami akadály volt vagy sértődés, azt el kell felejteni”. A színész és felesége, Mária aktív életet élnek, közös sétákkal és wellness-hétvégékkel tartják frissek kapcsolatukat, és még a menhelyi kutyájuk, Pajtival való közös programok is összekovácsolják őket.

Egy ikonikus barátság vége

A négy évtizedes barátságot maga mögött tudó Várkonyi András és Fodor Zsóka között egy nézeteltérés miatt még mindig harag van, sőt a felek továbbra sem jutottak közös nevezőre a történteket illetően. Hogy min vesztek össze, arról cikkünkben bővebben olvashat.