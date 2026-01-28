Voith Ágitól megrendítő sorokkal búcsúzik a József Attila Színház

Hírlevél
Gyászba borult a magyar színházi élet, miután elhunyt Voith Ági. A József Attila Színház – amelynek közel húsz éven át volt meghatározó tagja – érzelmes sorokkal búcsúzott Voith Ágitól.
Voith Ági halálhíre

Voith Ági halálhíre mélyen megrázta a szakmát és a közönséget is. A művész közel húsz éven keresztül volt a József Attila Színház társulatának meghatározó alakja, a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után A kaktusz virága című darabban debütált, majd sorra aratta sikereit a színpadon – írja a Bors

Voith Ági és Bodrogi Gyula énekel a Járom az utam című revüben december 13-án, amelyet a József Attila Színház elmúlt 50 évének előadásaiban elhangzott dalokból válogattak össze. A produkciót december 16-án mutatják be, Méhes László rendezésében – Fotó: Kollányi Péter / MTI
Voith Ági és Bodrogi Gyula énekel a Járom az utam című revüben december 13-án, amelyet a József Attila Színház elmúlt 50 évének előadásaiban elhangzott dalokból válogattak össze. A produkciót december 16-án mutatták be, Méhes László rendezésében Fotó: Kollányi Péter / MTI

Voith Ágihoz emlékezetes szerepek kötődnek

A színház közleményében kiemelte, hogy fájó szívvel búcsúznak örökös tagjuktól, akinek nevéhez olyan emlékezetes szerepek kötődnek, mint a Kaviár Gyurgyevója vagy a Potyautas Jamaicai trombitása. Játékát finom humor, könnyedség és különleges zenei érzékenység jellemezte.

Voith Ági pályája során a Thália és az Arizona Színházban is fellépett, 1993-tól szabadfoglalkozásúként dolgozott, később pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának is tagja volt. Vígjátékokban és zenés darabokban egyaránt maradandót alkotott, generációk kedvelték.

A Voith Ági életéről készült galériát itt tekintheti meg:

Vásárhely - Bodrogi Gyula és Voith Ági Fotó: Tésik Attila
