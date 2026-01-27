Őszintén vallott a nőverésről a magyar valóságshow-sztár

VV Cristofel, polgári nevén Pittmann Cristofel, a ValóVilág után nemcsak a hírnévvel, hanem súlyos magánéleti következményekkel is szembesült. Egy fiatalkori kapcsolatból kinőtt konfliktus, amely egy pofonig fajult, évekre meghatározta a róla kialakult közvélekedést, és a nőverés vádja máig elkíséri a nevét – írja a Bors.

Egy pofon, ami mindent megváltoztatot t — VV Cristofel vallomása újra felkavarta az indulatokat.Fotó: MW Bulvár

„Nem tudtam hova tenni ezt az egészet” — VV Cristofel vallomása

A realitysztár elmondása szerint mindössze 18 éves volt, amikor egy instabil kapcsolatba keveredett. Olyan élethelyzettel találta szembe magát, amelyet érzelmileg nem tudott kezelni, és amely végül egy súlyos hibához vezetett.

„Nem tagadtam, én mondtam, hogy megtörtént a pofon. Ez egy nagyon fájó dolog, mert az emberek hibáznak.”

Cristofel hangsúlyozta: nem mentegeti magát, és nem vitatja a felelősségét, ugyanakkor szerinte az ügy későbbi kommunikációja aránytalanul felnagyította a történteket.

A tárgyalás és a következmények

Az eset jogi eljárással zárult, ám a társadalmi ítélet jóval tartósabbnak bizonyult. VV Cristofel szerint az ügy elveszítette a komplexitását, és leegyszerűsödött egyetlen címkére: nőverés.

„Nem volt vér, nem volt lila-kék folt, mégis úgy tálalták, mintha agyba-főbe vertem volna.”

A valóság és a médiakép közti különbség szerinte máig feldolgozatlan sebet hagyott benne.

A kimondott szavak súlya

Cristofel ma már tanulópénzként tekint a történtekre, ugyanakkor kemény szavakkal illeti az ügy utóéletét. Elismeri a hibát, de fájlalja, hogy egyetlen rossz döntés egész életére rányomta a bélyegét.

A tény azonban megkerülhetetlen: VV Cristofel megütött egy nőt. Hogy a körülmények mennyiben árnyalják a történetet, azt mindenki maga dönti el.

Kamera előtt történt szexuális erőszak miatt büntették meg az RTL-t – a csatorna védekezik

Mint ismert, bő 10 millió forintos bírságot kapott az RTL egy erőszakos Való Világ-jelenet miatt. A csatorna közlése szerint a döntéshozó munkatársak szóbeli figyelmeztetésben részesültek.

Előkerült a Való Világ első műsorvezetője, Nóci

15 éve nincs képernyőn a Nóciként ismert Czifra Noémi, most azonban kiderült, hová tűnt, mivel foglalkozik.