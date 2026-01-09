Zámbó Jimmy és az elveszett dal: ezt a számot sosem énekelhette el – videó

Egy különös közbiztonsági bál hozta össze először Zámbó Jimmyt, a legendás magyar énekest és Komáromi Pistit, ahol rendőrök és profi zenészek álltak egy színpadon. Ez a találkozás egy barátság és egy különleges zenei kapcsolat kezdete lett a Király életében.

Zámbó Jimmy

Fotó: MW Archív

Ezt a dalt nem játszhatta el Zámbó Jimmy

Komáromi Pisti nappal rendőrként dolgozott, esténként azonban órákon át zongorázott együtt Zámbó Jimmyvel. A közös zenélés gyorsan szoros baráti kapcsolattá alakult, Jimmy pedig egyre gyakrabban hívta fel őt sztárvendégként a koncertjeire. A színpadon és azon kívül is összetartó párost alkottak.

Volt azonban egy dal, amely sosem került át Jimmy repertoárjába. A Hajótörött minden alkalommal szóba került, amikor együtt zenéltek. Zámbó Jimmy rendszeresen megjegyezte, mennyire tetszik neki a szám, és hogy szívesen elénekelné.

Komáromi Pisti azonban következetesen nemet mondott. Bár nagyra tartotta Jimmyt, úgy érezte, a Hajótörött túlságosan személyes számára, ezért ezt a dalt nem játszhatta el más. Így a szám végül örökre Komáromi Pistihez kötődött, és sosem vált Zámbó Jimmy előadásának részévé.

Zámbó Jimmy immár 25 éve nincs közöttünk, de történetei és az életművét övező legendák ma is élnek. A Hajótörött története is ezek közé tartozik: egy dal, amely majdnem megszületett a Király hangján, de végül kimaradt – írja a BORS.

Zámbó Jimmy fia kifakadt – „ezt a terhet 25 éve cipelem”

