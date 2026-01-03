Zámbó Jimmy fia lerántotta a leplet: videóban mutatta meg az eddig „titkos Jimmy-aktát"

Zámbó Jimmy 2001. január 2-án hunyt el Budapesten, halálának 25. évfordulóján pedig fia, Zámbó Adrián egy TikTok-videóban reagált az évek óta keringő „Jimmy-aktával” kapcsolatos pletykákra. A rajongók régóta találgatják, vajon valóban létezik-e egy titkos dosszié, amely eddig ismeretlen részleteket rejthet a tragédiáról.

Zámbó Jimmy

Üres lap volt a „titkos akta”

Adrián a videó elején azt mondta, hogy megkapta az állítólagos aktát, majd kiderült: mindez csupán egy poén volt, ugyanis a „misztikus dokumentumban” mindössze egy üres lap szerepelt.

Zámbó Jimmy fia őszintén vallott

A vicc után azonban komoly hangvételre váltott, és arról beszélt, hogy édesapja elvesztése máig fájdalmas számára. Elmondása szerint bár csak öt évet tölthetett apjával, a hiányérzet mind a mai napig elkíséri.

A gyász feldolgozása nem könnyű

Adrián szerint fontos az elfogadás és az, hogy aki nehezen tud továbblépni, merjen szakemberhez fordulni. Úgy fogalmazott: a gyász olyan érzés, amely egész életen át elkísérheti az embert, de együtt lehet vele élni.

