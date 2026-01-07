Zámbó Jimmy fia kifakadt – „ezt a terhet 25 éve cipelem”

Zámbó Jimmy halála nemcsak egy korszak végét jelentette, hanem egy olyan történetet is elindított, amely huszonöt éve újra és újra felszínre kerül. Az évfordulóval egy időben lejárt a Jimmy-ügy aktáinak titkosítása, ami ismét reflektorfénybe helyezte a tragédia körülményeit és a család fájdalmát – írja a Bors.

Zámbó Jimmy halála 25 éve történt, az ügy körüli titkosított akták lejárta újra felkavarta a közvéleményt Fotó: MW archívum

Zámbó Jimmy és a titkosított akták kérdése

A közvélemény érdeklődését tovább fokozta Csepel egykori rendőrkapitányának kijelentése is, aki szerint az énekes halálát egy „nagyon buta baleset” okozta. A hivatalos magyarázat azonban soha nem tudta teljesen eloszlatni a kételyeket Zámbó Jimmy halála körül.

Zámbó Krisztián megszólalt

Krisztiánt nemcsak a tragédia, hanem az akták hosszú titkosítása is megviselte:

„Nem értem, miért kell egy ilyen ügyet huszonöt évre titkosítani. Ez az, ami megőrjíti az embereket.”

Az évek során rendőröktől, mentősöktől és jogászoktól hallott történetek inkább zavart, mint megnyugvást hoztak számára Zámbó Jimmy ügyében.

Nem vádol senkit

Zámbó Krisztián hangsúlyozta, hogy soha nem vádolta édesapja feleségét:

„Soha, egyszer sem vádoltam meg Editet. Imádta aput, ahogy minket is.”

Elolvassa-e az aktát?

Bár sokan várják a részletek nyilvánosságra kerülését, Krisztián szerint az iratok kizárólag a családra tartoznak:

„Nem tudom, akarom-e látni azt az iratot. Ha igen, biztos, hogy nem mennék vele a médiához.”

A Király öröksége

Zámbó Jimmy legendája megkérdőjelezhetetlen, fia szerint azonban ideje lenne, hogy a halál körüli találgatások helyett újra a dalok kerüljenek előtérbe. Zámbó Jimmy munkássága generációkat köt össze, és ezt az örökséget semmi sem írhatja felül.

