Delhusa Gjon megtörve emlékezett Zámbó Jimmy halálának pillanatára

Zámbó Jimmy halála 2001. január 2-án az egész országot megrázta. Delhusa Gjon a Borsnak mesélt régi kapcsolatukról és arról, hogy a tragédia előtt gyakorlatilag naponta találkoztak.

Zámbó Jimmy

Fotó: MW Archív

„Minden pillanatra emlékszem. A halála előtt jóformán naponta találkoztunk. Jimmy éppen nagy váltás előtt állt: elhagyta a Warnert, és átszerződött hozzám, a Delhusa Records kiadóhoz, ahol az új albumát terveztük” – idézte fel.

A zenész elmondta, hogy a tragédia napján nem újságból értesült a hírről, hanem kollégáktól és Jimmy legidősebb fiától, Krisztiántól kapta a szomorú információt.

„Döbbent voltam, amikor megtudtam a hírt” – mesélte Delhusa.

Delhusa Gjon a tragédia után is ápolta Jimmy emlékét. Elmondta, hogy a Dalok a szélben című dal, amelyet eredetileg más célra írt Jimmynek, végül egy emlékdallá vált.

Úgy alakítottam át, hogy róla szóljon, úgyhogy a Dalok a szélben valójában emlékdal

– mondta Delhusa Gjon, aki Jimmy temetésén adta elő a dalt.

Kiderült, mit tartalmaz a titkos akta Zámbó Jimmy haláláról

A hot! magazin megszólaltatta a Király halála kapcsán Csepel egykori rendőrkapitányát, Vágó Imrénét, aki jelen volt a helyszínelésen. A rendőrtiszt elmondta: valóban létezik egy titkos akta Zámbó Jimmy haláláról és azt is elmondta, hogy mit tartalmaznak az iratok. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e.

