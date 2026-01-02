Zámbó Jimmyről egykori jóbarátja tálalt ki – elképesztő dolgokat mondott

Január másodikán immár huszonöt éve, hogy Zámbó Jimmy meghalt. Hiába a sok-sok nélküle töltött esztendő, Ibolya szívében ma is különleges helyet foglal el. Az évforduló kapcsán örömmel idézte fel közös történetüket a borsonline.hu-nak.

Zámbó Jimmy 25 éve nincs már közöttünk – Fotó: MW archívum

Ibolya és Zámbó Jimmy barátsága a nyolcvanas évek vége felé kezdődött. Egyszer felhívta az énekes menedzsere és a hölgy miskolctapolcai szállodájában foglalt szállást a zenekarnak.

Az étteremben ültek, én pedig egy másik asztalnál foglaltam helyet az amerikai vendégeimmel, háttal neki. Jimmyke felállt és azt mondta: meg kell néznem, hogy ki az, aki felől ilyen szeretet áramlik a hátamba. Felkért táncolni, beszélgetni kezdtünk. Később azt mondta, hogy egy rendkívül értelmes hölgy vagyok és megkérdezte, hogy lehetünk-e barátok. Innen indult a mi ismertségünk”

– idézte fel a hölgy a kezdeteket.

Kiss Ibolya igazságügyi szakértőként dolgozott, mellette könyvelő irodái voltak Miskolcon és Budapesten, és volt a fentebb említett szállodája Miskolctapolcán.

Nagyon sokszor megfordult nálunk, a családjával, a gyerekeivel is. Én egyedül neveltem a két lányomat, a nagyobbik akkor már a fővárosban élt, de a kisebbik, Vivien sokszor ült az ölében. Gyakran mondta neki: »Te leszel majd a kis menyem«. Jimmyke szeretett finomakat enni, beszélgetni és énekelni. Imádott örömzenélni, sokszor hajnalig nyomták az étteremben”

– mesélte Ibolya, akire olyan nagy hatással volt az énekes, hogy átkeresztelte a szállodáját Hotel Jimmyre.

Zámbó Jimmy gyerekeiről nevezte el a szobákat

Tizenhat szobám volt, az összeset hozzá kapcsolódóan neveztem el, például a gyerekei után: Szebasztián, Krisztián, Adrián, sőt, volt Simi kutyája is. Minden pohárra rágravíroztattam a J betűt és a koronát, ugyanígy az étlapokra, étlaptartókra is rákerült a monogramja, a falra ráfestettettem a képét. Szereztem egy bábut, amire olyan parókát raktunk, mint az ő haja volt, a feleségétől, Edittől elkértem az egyik ruháját, és ezt adtuk rá. Kívülre, rakattam egy világítós Hotel Zámbó Jimmy táblát. Amikor tudtuk, hogy jön, mindent lekapcsoltunk, megérkezett a Mercédeszével, amin a Jimmy1 rendszám volt, felkapcsoltuk a villanyt, és egy száz rózsából álló koszorúval vártam. Úgy meglepődött, hogy szóhoz sem jutott.”

– mesélte a hölgy, aki Jimmy halála után húsz évig Amerikában élt. Ott is nyitott egy éttermet, amelynek egyik szobáját az imádott énekes relikviáiból rendezett be. A kint élő magyaroknak ezt hihetetlenül tetszett.

Ki volt állítva a fehér zongorája, plakátok, képek. Minden relikviám, amit nem osztottam szét, az ott van. Csak egy dedikált fotóm maradt meg, ami itt van velem, közös kép pedig összesen csak egy készült. Pár éve költöztem haza, pedig kettős állampolgár vagyok. Megvolt Floridában mindenem, a lányaim most is ott élnek, de én mindig idegennek éreztem magam. Én magyar vagyok, én itt vagyok itthon.”

– árulta el a nyugdíjas hölgy, aki úgy véli, az évek során sok valótlanságot állítottak az énekesről.