Hosszú felépülés vár Zámbó Krisztián barátnőjére a súlyos balesete után

Takács Zsuzska a hétvégén súlyos balesetet szenvedett egy villamosmegállóban, ahol a havas, jeges járdán elcsúszott és eltört a lábszárcsontja. A sérülés miatt azonnali műtétre volt szükség, párja, Zámbó Krisztián pedig végig mellette állt a nehéz órákban.
Zámbó KrisztiánbarátnőbalesetTakács Zsuzsikaműtét

A modell a Borsnak mesélte el, hogy az esés pillanatára alig emlékszik, csak a fájdalom maradt meg benne. Zámbó Krisztián barátnője szerint "olyan gyorsan történt minden, hogy nem is emlékszem a pillanatra", csak azt érezte rögtön, hogy nagy a baj.

Zámbó Krisztián
Zámbó Krisztián a bajban is támogatja a szerelmét, Zsuzskát.
Fotó: MW Bulvár

Zámbó Krisztián mindent megtesz a szerelme gyógyulásáért

Zsuzska elmondta, korábban sosem tört el csontj szerelméért, pedig tornászmúltja miatt sok kockázatos helyzetet megélt. A baleset után még saját lábán ment haza, de a fájdalom miatt végül kórházba került, ahol sikeres műtéten esett át. A felépülés hosszú lesz, hat hét pihenőt írtak elő számára, ami számára „egyelőre elképzelhetetlen”. Zámbó Krisztián 0–24 órában segíti, intézi a mindennapokat és a kutyák körüli teendőket is. 

Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat.

A kényszerpihenő nehéz számára, de jelként fogja fel, hogy lassítania kell. A modell bizakodó, és hisz benne, hogy a sok támogatásnak köszönhetően gyorsan és szépen fog gyógyulni.

Krisztián aggódva várt a műtő előtt

A balesetről egy videó is felkerült Zámbó Krisztián közösségi oldalára, amelyen azt lehet látni, hogy Takács Zsuzsannát az operáció után tolják ki a műtőből. Krisztián nagyon aggódott a szerelméért, de a műtét szerencsére jól sikerült.

