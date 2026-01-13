Hosszú felépülés vár Zámbó Krisztián barátnőjére a súlyos balesete után

A modell a Borsnak mesélte el, hogy az esés pillanatára alig emlékszik, csak a fájdalom maradt meg benne. Zámbó Krisztián barátnője szerint "olyan gyorsan történt minden, hogy nem is emlékszem a pillanatra", csak azt érezte rögtön, hogy nagy a baj.

Zámbó Krisztián a bajban is támogatja a szerelmét, Zsuzskát.

Fotó: MW Bulvár

Zámbó Krisztián mindent megtesz a szerelme gyógyulásáért

Zsuzska elmondta, korábban sosem tört el csontj szerelméért, pedig tornászmúltja miatt sok kockázatos helyzetet megélt. A baleset után még saját lábán ment haza, de a fájdalom miatt végül kórházba került, ahol sikeres műtéten esett át. A felépülés hosszú lesz, hat hét pihenőt írtak elő számára, ami számára „egyelőre elképzelhetetlen”. Zámbó Krisztián 0–24 órában segíti, intézi a mindennapokat és a kutyák körüli teendőket is.

Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat.

A kényszerpihenő nehéz számára, de jelként fogja fel, hogy lassítania kell. A modell bizakodó, és hisz benne, hogy a sok támogatásnak köszönhetően gyorsan és szépen fog gyógyulni.

Krisztián aggódva várt a műtő előtt

A balesetről egy videó is felkerült Zámbó Krisztián közösségi oldalára, amelyen azt lehet látni, hogy Takács Zsuzsannát az operáció után tolják ki a műtőből. Krisztián nagyon aggódott a szerelméért, de a műtét szerencsére jól sikerült.