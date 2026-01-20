Őrületes kínokat él át Zámbó Krisztián párja a balesete után

A hosszú gipszes időszak és a fájdalmas kezelések komoly megpróbáltatást jelentenek számára. A történtek különösen összekovácsolták őket, hiszen Zámbó Krisztián korábban maga is átélt hasonló sérülést – írja a Bors.

Zámbó Krisztián egy percre sem hagyja magára a szerelmét.

Zámbó Krisztián mindenben segíti párját

Zsuzska jelenleg a napi vérhígító injekciókat viseli a legnehezebben. Elmondása szerint az első szúrásokat még magának adta be, ami rendkívül megterhelő volt. Azóta Krisztián segít neki az injekciózásban, ami valamivel elviselhetőbbé teszi a helyzetet.

Zsuzska minden reggel azt várja, hogy minél hamarabb túl legyen a fájdalmas procedúrán.

Közösségi oldalán őszintén számolt be az állapotáról és a nehéz napokról. Követői több hasznos tanáccsal is ellátták, amelyek közül többet ki is próbált. A lehűtött fertőtlenítő spray és a masszírozás valóban csökkentette a kellemetlenséget. Takács Zsuzska úgy érzi, a baleset figyelmeztetés volt arra, hogy most a gyógyulásnak kell elsőbbséget adnia.

A kórházból jelentkezett be Krisztián

A balesetet követően Krisztián a kórházból jelentkezett és osztotta meg a szomorú hírt követőtáborával. Egy videófelvételt is megosztott, amint épp tolják ki a műtőből Zsuzskát, aki még az altatás utáni állapotban is jókedvűen reagált, és humorosan kommentálta a történteket, például azt, hogy most már „van egy csavar a lábában” is.

Zsuzska nagyon hálás Krisztiánnak, hogy törődik vele

Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat.

– nyilatkozta a műtét után.

