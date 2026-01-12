Zimány Linda újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett: a Mokkában osztotta meg az örömhírt, miszerint sikeresen letette legújabb vizsgáját, és hamarosan új diplomát vehet át – írja a Bors.

Zimány Linda

Fotó: Szabolcs László

Zimány Linda újabb diplomát vehet át

A szőke modellből jogásszá vált Linda 2024-ben kezdett el egészségügyi szakjogászként tanulni az ELTE-n, hogy szakértelmét az egészségügyi rendszer és a kapcsolódó jogszabályok területén is kamatoztathassa.

Most már sok ideje doktoráltam le, a munkám kapcsán – amerre vitt az élet a gyógyszeriparral kapcsolatban –, arra gondoltam, hogy ez megfelelő szakosítás lesz ahhoz, hogy az egészségügyi rendszert átlássam Magyarországon

– mondta Linda az adásban.

Meglepő vallomást tett Zimány Linda

A siker mögött sokszor láthatatlan terhek húzódnak. Zimány Linda bevallotta, hogy a fiatalon rászakadó hírnév és a közösségi média elvárásai évekig szorongással és megfelelési kényszerrel küzdött.

