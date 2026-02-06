Megható vallomást tett Galambos Lajos – ez a mondat mindent elmond az életéről

A jövő hétvégén induló A Nagy Duett élő adásában Galambos Lajos partnere Stana Alexandra lesz. A trombitaművész a Bors kérdésére arról is vallott, rátalált-e újra a szerelem.

Galambos Lajos és Stana Alexandra gőzerővel készülnek A Nagy Duett első élő show-jára

Fotó: MW Bulvár

A Nagy Duett – komoly kihívás, nagy várakozás

Gőzerővel készülnek a TV2 népszerű műsorának sztárpárjai, hiszen február 15-én elrajtol a nyolcadik évad. Tavaly Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence győzelmével ért véget a széria, idén pedig ismét rendkívül erős mezőny várható.

„Nagyon erős a mezőny, de nekünk Szandival ez egy izgalmas kihívás. Mind a ketten komolyan vesszük a feladatot” – mondta Galambos Lajos.

Stana Alexandra sem tagadja az izgalmat: számára az éneklés új terep, hiszen eddig inkább a tánc világában bizonyított, többek között a Dancing with the Stars színpadán.

„Ez kettőnk munkája lesz”

Galambos Lajos szerint ebben a műsorban nincs egyéni villogás:

„Itt nem Lajcsi van, nem Alexandra van, hanem a kettőnk közös munkája. Már próbálunk, gyakorolunk, és jobban megy, mint vártam.”

A zenész azt is elárulta, hogy olasz dalokkal és világsikerekkel készülnek – távol a megszokott „Csíkos gatyám” vonaltól. Olyannyira jól működik az összhang, hogy a közös munka akár A Nagy Duett után is folytatódhat.

Galambos Lajos továbbra is egyedül van

Míg Stana Alexandra magánéletében boldog párkapcsolatban él, addig Galambos Lajos őszinte vallomást tett saját helyzetéről:

„Úgy vagyok, ahogy vagyok, egyedül. A gyermekeimmel élek, így vagyunk mi egy család.”

A zenész szavai sokak számára szívszorítóak, mégis nyugalmat és elfogadást sugároznak – miközben teljes erőbedobással készül a színpadi megmérettetésre.

Mit várhatnak a nézők?

Érzelmeket, meglepetéseket és olyan produkciókat, amelyek túlmutatnak a komfortzónán. Galambos Lajos és Stana Alexandra párosa az egyik leginkább várt fellépője lehet az új évadnak.

Mutatjuk a Nagy Duett 2026 párosait

Hetek óta tartottak a találgatások, most azonban hivatalossá vált, kik állnak színpadra a TV2 nagyszabású zenés show-jában. A Nagy Duett 2026-os évada új párosításokkal, váratlan fordulatokkal és több szempontból is nem rendhagyó mezőnnyel indul.