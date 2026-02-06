Megható vallomást tett Galambos Lajos – ez a mondat mindent elmond az életéről

A jövő hétvégén induló A Nagy Duett élő adásában Galambos Lajos partnere Stana Alexandra lesz. A trombitaművész a Bors kérdésére arról is vallott, rátalált-e újra a szerelem.
A Nagy Duett – komoly kihívás, nagy várakozás
Gőzerővel készülnek a TV2 népszerű műsorának sztárpárjai, hiszen február 15-én elrajtol a nyolcadik évad. Tavaly Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence győzelmével ért véget a széria, idén pedig ismét rendkívül erős mezőny várható.
„Nagyon erős a mezőny, de nekünk Szandival ez egy izgalmas kihívás. Mind a ketten komolyan vesszük a feladatot” – mondta Galambos Lajos.
Stana Alexandra sem tagadja az izgalmat: számára az éneklés új terep, hiszen eddig inkább a tánc világában bizonyított, többek között a Dancing with the Stars színpadán.
„Ez kettőnk munkája lesz”
Galambos Lajos szerint ebben a műsorban nincs egyéni villogás:
„Itt nem Lajcsi van, nem Alexandra van, hanem a kettőnk közös munkája. Már próbálunk, gyakorolunk, és jobban megy, mint vártam.”
A zenész azt is elárulta, hogy olasz dalokkal és világsikerekkel készülnek – távol a megszokott „Csíkos gatyám” vonaltól. Olyannyira jól működik az összhang, hogy a közös munka akár A Nagy Duett után is folytatódhat.
Galambos Lajos továbbra is egyedül van
Míg Stana Alexandra magánéletében boldog párkapcsolatban él, addig Galambos Lajos őszinte vallomást tett saját helyzetéről:
„Úgy vagyok, ahogy vagyok, egyedül. A gyermekeimmel élek, így vagyunk mi egy család.”
A zenész szavai sokak számára szívszorítóak, mégis nyugalmat és elfogadást sugároznak – miközben teljes erőbedobással készül a színpadi megmérettetésre.
Mit várhatnak a nézők?
Érzelmeket, meglepetéseket és olyan produkciókat, amelyek túlmutatnak a komfortzónán. Galambos Lajos és Stana Alexandra párosa az egyik leginkább várt fellépője lehet az új évadnak.
Mutatjuk a Nagy Duett 2026 párosait
Hetek óta tartottak a találgatások, most azonban hivatalossá vált, kik állnak színpadra a TV2 nagyszabású zenés show-jában. A Nagy Duett 2026-os évada új párosításokkal, váratlan fordulatokkal és több szempontból is nem rendhagyó mezőnnyel indul.
Óriási világsztárt hozhat Magyarországra a TV2: mutatjuk, hogy ki lehet
Elképesztő hírt dobott be az Instagramon Fischer Gábor, A Nagy Duett új évadának kapcsán. A Nagy Duett következő szériájában egy nemzetközi világsztár is helyet kap majd a zsűriben — a kilétét egyelőre titok övezi, de a találgatások már beindultak.