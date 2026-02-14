A Nagy Ő drámája nem ért véget: Ez történt Stohl András és Kriszta között a kamerák után

Hírlevél
38 perce
Véget ért a TV2 sikerműsora, de a kérdések csak most kezdődtek igazán. A Nagy Ő fináléja után mindenkit az foglalkoztatott, vajon Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata túlélte-e a kamerák leállását.
nagy őStohl Andrásdöntés

Tegnap este lezárult a A Nagy Ő legújabb évada, amelyben Stohl András kereste a szerelmet. A döntés hónapokkal ezelőtt megszületett, ám a nézők csak most láthatták, ki lett a kiválasztott. A A Nagy Ő finálé utáni történések azonban legalább akkora izgalmat okoztak, mint maga a nagy döntés – írj a Bors.

Stohl András, A Nagy Ő, nagyő, stohlandrás
A Nagy Ő fináléja után Stohl András Krisztát választotta — a kamerák leállása után is folytatódott a kapcsola
Fotó: SztárTitkok  / YouTube / képkivágás

A Nagy Ő nagy döntése – szenvedély vagy biztonság?

Az idei évad egyik legtöbbet vitatott szereplője Kiara Lord volt, akinek múltja és szókimondó stílusa hetekig uralta a közösségi médiát. Sokan úgy vélték, valódi kémia alakult ki közte és Stohl András között, mások szerint hosszú távon nem ő jelentette volna a stabil társat.

Ezzel szemben Kiss Kriszta visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb jelenléte a biztonságot és az érzelmi stabilitást képviselte. A Stohl András döntése Kriszta mellett végül azt jelezte, hogy a színész az érett, szeretetteljes kapcsolatot választotta a „fergeteges tűz és elégés” helyett.

A finálét követően a TV2 kibeszélő műsorában Stohl András őszintén beszélt dilemmájáról:

„Két út volt, az egyik egy biztos, meleg, szerető otthon és társ. A másik egy fergeteges tűz és elégés. Mind a kettőhöz lett volna kedvem, de én ötvennyolc évesen Krisztát választottam.”

Együtt maradtak a finálé után?

A legnagyobb kérdés természetesen az volt, hogy A Nagy Ő fináléja után együtt maradtak-e. Stohl András elárulta: kapcsolatuk folytatódott, ám a titoktartás komoly próbatétel elé állította őket.

„Együtt vagyunk. De nehéz ez az együttlét, hiszen mi nem mutatkozhattunk.”

A titokban folytatott kapcsolat a reality után különleges helyzetet teremtett számukra. Mindketten a saját életüket élik, de időről időre találkoznak — és úgy tűnik, a kötelék nem szakadt meg.

Országos vita és reality finálé utóélet

Az évad nemcsak a romantika miatt marad emlékezetes. A A Nagy Ő országos vita Kiara Lord szereplése miatt komoly társadalmi diskurzust indított arról, mennyire határozza meg valakit a múltja. Kiara nyíltan vállalta: számára fontos volt megmutatni, hogy a szexmunkások is ugyanolyan emberek, mint bárki más.

A finálé lezárult, de a kérdés tovább él: vajon Stohl András és Kriszta kapcsolata hosszú távon is működőképes lesz? Erre már csak az idő adhat választ.

