A Nagy Ő drámája nem ért véget: Ez történt Stohl András és Kriszta között a kamerák után

Tegnap este lezárult a A Nagy Ő legújabb évada, amelyben Stohl András kereste a szerelmet. A döntés hónapokkal ezelőtt megszületett, ám a nézők csak most láthatták, ki lett a kiválasztott. A A Nagy Ő finálé utáni történések azonban legalább akkora izgalmat okoztak, mint maga a nagy döntés – írj a Bors.
A Nagy Ő nagy döntése – szenvedély vagy biztonság?
Az idei évad egyik legtöbbet vitatott szereplője Kiara Lord volt, akinek múltja és szókimondó stílusa hetekig uralta a közösségi médiát. Sokan úgy vélték, valódi kémia alakult ki közte és Stohl András között, mások szerint hosszú távon nem ő jelentette volna a stabil társat.
Ezzel szemben Kiss Kriszta visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb jelenléte a biztonságot és az érzelmi stabilitást képviselte. A Stohl András döntése Kriszta mellett végül azt jelezte, hogy a színész az érett, szeretetteljes kapcsolatot választotta a „fergeteges tűz és elégés” helyett.
A finálét követően a TV2 kibeszélő műsorában Stohl András őszintén beszélt dilemmájáról:
„Két út volt, az egyik egy biztos, meleg, szerető otthon és társ. A másik egy fergeteges tűz és elégés. Mind a kettőhöz lett volna kedvem, de én ötvennyolc évesen Krisztát választottam.”
Együtt maradtak a finálé után?
A legnagyobb kérdés természetesen az volt, hogy A Nagy Ő fináléja után együtt maradtak-e. Stohl András elárulta: kapcsolatuk folytatódott, ám a titoktartás komoly próbatétel elé állította őket.
„Együtt vagyunk. De nehéz ez az együttlét, hiszen mi nem mutatkozhattunk.”
A titokban folytatott kapcsolat a reality után különleges helyzetet teremtett számukra. Mindketten a saját életüket élik, de időről időre találkoznak — és úgy tűnik, a kötelék nem szakadt meg.
Országos vita és reality finálé utóélet
Az évad nemcsak a romantika miatt marad emlékezetes. A A Nagy Ő országos vita Kiara Lord szereplése miatt komoly társadalmi diskurzust indított arról, mennyire határozza meg valakit a múltja. Kiara nyíltan vállalta: számára fontos volt megmutatni, hogy a szexmunkások is ugyanolyan emberek, mint bárki más.
A finálé lezárult, de a kérdés tovább él: vajon Stohl András és Kriszta kapcsolata hosszú távon is működőképes lesz? Erre már csak az idő adhat választ.
