A Nagy Ő győztese új fejezetet nyit az életében – hamarosan mindenre fény derül

A Nagy Ő győztese nem titkolja, hogy számára az első napok valódi mélyvíznek számítottak. A villalét 19 lánnyal komoly kihívást jelentett, hiszen – ahogy fogalmazott – home office-ban dolgozik, így nincs hozzászokva az állandó társasághoz – írj a Bors.

A Nagy Ő győztese szerint a kamerák előtt is érezhető volt a különleges kapcsolat, de az igazi érzelmek a kulisszák mögött mélyültek el igazán.

Fotó: SztárTitkok / YouTube / képkivágás

„Meditáltam, sétáltam, citromfűteát ittam, gumiköteleket vittem, tornáztam” – árulta el Kiss Kriszta a Borsnak. A tudatos felkészülés segített neki átvészelni az összezártságot és a folyamatos kamerák jelenlétét.

A Stohl András döntése a fináléban végül őt hozta ki győztesként, Kiara Lorddal szemben. A nézők számára is látványos volt, ahogy a kezdeti zárkózottság után egyre felszabadultabb lett a képernyőn.

Elfojtotta az érzéseit A Nagy Ő győztese

A nézők által sokat emlegetett mimikájáról is beszélt. Elmondása szerint a közeli kameraképek mindent felnagyítottak, és sokszor inkább elfojtotta a gondolatait, hogy ne bántson meg senkit.

„Nincsen feltöltve a szám, egyszerűen összeszorítottam, hogy ne mondjak csúnyákat” – tisztázta. A reality finálé utáni vallomás során azt is bevallotta, hogy számára sem volt könnyű visszanézni a grimaszait.Ugyanakkor úgy érzi, ez volt az ára annak, hogy végig rugalmas és figyelmes maradt.

Érezte, hogy megnyerheti a finálét

A döntő előtti napokban már bízott a sikerben. Folyamatosan figyelte Stohl András reakcióit, és úgy érezte, a mosoly és a visszajelzések többet mondanak minden szónál.

„Úgy éreztem, várom azokat a perceket, amikor Andrással lehetek” – fogalmazott. Bár nem hisz az első látásra szerelemben, a pozitív első benyomást kulcsfontosságúnak tartja.

Az utolsó álomrandi különösen sokat jelentett számára: a robogózás gyerekkori emlékeket idézett fel benne, a közös festés pedig igazán közel állt a szívéhez.

Érik a nagy bejelentés?

A műsor lezárult, de a kérdés továbbra is izgatja a rajongókat: hogyan alakult a kapcsolat a kamerák leállása után? A Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata egyelőre sok részletet rejt, de Kriszta sejtelmesen utalt rá, hogy hamarosan nagy bejelentés következhet.

Számára a győzelem nemcsak egy reality-trófea, hanem visszaigazolás is – egy olyan kaland lezárása, amelyet saját bevallása szerint bármikor újra átélne.