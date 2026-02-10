A Nagy Ő villájában megfagyott a levegő: Kiara kimondta, amit nem kellett volna

A Nagy Ő tegnapi adása tele volt fordulatokkal, őszinte megjegyzésekkel és látványos közeledésekkel. Kiara Lord szokatlanul nyitottan kezdte feltérképezni a bent maradt versenyzőket, és olyan irányba lépett, amelyre eddig kevesen számítottak. Ennek jegyében ült le beszélgetni Krisztával is — ráadásul egy jakuzziban, ahol a szokásos rivalizálást mély, személyes eszmecsere váltotta fel – írj a Bors.

A Nagy Ő-ben most jöttek el a legfeszültebb pillanatok

Fotó: TV2

A Nagy Ő villájában Kiara kimondta az igazat Krisztáról

Kiara nem kerülgette a forró kását: nyíltan kijelentette, hogy Krisztát tartja András mellé a legalkalmasabb párnak, és egyben a legerősebb ellenfélnek is. Elmondása szerint pontosan látja, hogy András komolyan szimpatizál vele, és ezt ő sem hagyhatja figyelmen kívül.

„Azt látom, hogy te rendben vagy magaddal, és szerintem te illesz a legjobban Andráshoz. Ha nem én, akkor legyél te a párja” — mondta Kiara, teljesen meglepve Krisztát és a nézőket is.

„Kriszta olyan nő, akivel még én is összejönnék”

A beszélgetés legmegdöbbentőbb pillanata akkor érkezett el, amikor Kiara egy egészen váratlan vallomást tett:

„Kriszta egy olyan nő, akivel még én is összejönnék, ha férfi lennék. Benne minden megvan, ami szerintem egy férfinak kell — leszámítva a szexualitást.”

Ez a kijelentés nemcsak Krisztát hozta zavarba, hanem új szintre emelte a villa belső dinamikáját is. Kiara láthatóan már nemcsak érzelmi, hanem stratégiai szempontból is újraértékeli a helyzetét, miközben próbálja megtalálni a helyét az utolsó öt versenyző között.

Kriszta higgadt maradt

Kriszta a meglepő szavak ellenére végig megőrizte nyugalmát. Elmondta, nem aggódik amiatt, ki mennyire került közel Andráshoz, mert szerinte most következnek az igazán döntő napok. Tudatos döntés volt számára, hogy eddig nem kért csókot, miközben elfogadja, hogy mások élnek ezzel az eszközzel.

A feszültség ezzel csak tovább nőtt: A Nagy Ő villájában Stohl András körül óráról órára élesebb a verseny, és minden vallomás újabb repedést okoz a korábbi szövetségekben.

Erre senki sem számított: komoly balhé tört ki Kiara Lord és Stohl András között

Váratlan fordulat borzolja a kedélyeket a Nagy Ő legújabb adásában, ahol egy heves érzelmi helyzet teljesen új irányba tereli az eseményeket. Kiara Lord szereplése komoly feszültségek közepette kerül válaszúthoz, miután egy bensőséges randi és egy őszinte vallomás mindent felkavart.