Elképesztő, milyen méregdrága luxusórában csábít A Nagy Ő

A Nagy Ő idei évada nemcsak romantikus csókokról és drámai párkapcsolati fordulatokról szól: Stohl András, a műsor főszereplője nem mindennapi kiegészítőt is villantott a kamerák előtt.

Stohl András Kiara Lorddal A Nagy Ő című műsorban

Fotó: TV2

A nézők – és persze az internet népe – pillanatok alatt kiszúrta a színész csuklóján a fényes, feltűnően drága luxusórát, ami gyorsan a bulvár és órakedvelők figyelmének középpontjába került.

A közösségi média „óraszakértői” alapos elemzésbe fogtak, és úgy vélik, hogy András karján egy Rolex Explorer 2-es lehetett, méghozzá az ikonikus 16570-es modell – vagy legalábbis valami nagyon hasonló.

Ez pedig nem olcsó mulatság: egy jó állapotú darab ára 6500–8000 euró között mozog, ami nagyjából 2,5–3 millió forintot jelent – írja a Bors.

Stílusos megjelenés a A Nagy Ő-ben

Nem csoda, hogy a rajongók és a kommentelők is felkapják a fejüket: egy ilyen óra nemcsak időmérő, hanem státuszszimbólum is, ami jól jön egy olyan műsorban, ahol a megjelenés és a csábítás mindenek felett áll. És ha ez nem lenne elég, a szakértők szerint az óra akár vintage (régies) vonásokkal is bírhat, ami még értékesebbé teszi. Bár a romantikus szálak – mint például Stohl és a versenyző Kiara Lord között kialakult vonzalom – továbbra is az epizódok fő témái, az ilyen apró részletek csak még izgalmasabbá teszik a realityt: most már nemcsak a rózsákért, hanem a stílusos megjelenésért is érdemes lesz figyelni a képernyőt.

A napokban az Origo arról írt, hogy Kiara Lord elárulta, milyen volt az első csók Stohl Andrással. A reality legforróbb jelenete után a pornósztár nem fogta vissza magát, és részletesen beszélt az élményről.

