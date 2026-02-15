Gyávának kiáltották ki Stohl Andrást – így válaszolt a kritikákra

A Nagy Ő legújabb évadában Stohl András 20 nő közül kereste a szerelmet, miközben a kamerák előtt zajlottak a randik, a rózsaceremóniák és a feszültséggel teli beszélgetések. A döntőbe Kiara Lord és Kiss Kriszta jutott, két teljesen eltérő személyiség, két külön világ képviseletében – írja a Bors.

A Nagy Ő fináléjában Stohl András döntése után elszabadultak az indulatok Fotó: MW Bulvár

A Nagy Ő: Stohl András elárulta, mi fogta meg Krisztában

A finálé igazi érzelmi hullámvasút volt. Kiara Lord a szabadságot, a kiszámíthatatlan szenvedélyt és a botrányosabb megítélést képviselte, míg Kiss Kriszta a nyugalmat, az otthonosságot és a klasszikus női szerepet testesítette meg.

A két álomrandi után Stohl András végül Krisztának adta az utolsó rózsát, ami miatt Kiara gyávának nevezte. A színész azonban a Borsnak adott interjúban kijelentette: egyetlen döntését sem bánta meg.

Elmondása szerint a rózsaceremóniák érzelmi megterhelése volt számára a legnehezebb.

„Talán az, hogy megfeleljek ennyi hölgynek. Hogy beszélgethessek velük, hogy figyeljek rájuk” – fogalmazott.

Stohl András arról is beszélt, hogy a műsor egyik legfontosabb tanulsága számára az volt: a nőket sokkal nagyobb tisztelettel és odafigyeléssel kellene kezelni, mint ahogyan azt a férfiak többsége teszi.

Amikor szóba került, ki a legfontosabb nő az életében, nem hagyott kétséget afelől, hogy bár minden hölgy meghatározó szerepet tölt be számára, a lányai állnak az első helyen.

A nézők számára meglepő pillanat volt, amikor Rebeka lánya tanácsadóként tűnt fel a műsorban, ám a színész szerint kapcsolatuk rendkívül őszinte és szoros, ezen pedig semmilyen párkapcsolat nem változtathat.

Azt is hangsúlyozta, hogy nincs benne bűntudat a történtek miatt, és a forgatás után több résztvevővel is megmaradt a jó viszonya.

Arra a kérdésre pedig, mi billentette végül Kiss Kriszta felé a mérleg nyelvét, úgy fogalmazott: annak a közös jövőnek a lehetősége, amelyben nemcsak a nagy pillanatok, hanem a hétköznapok egyszerűsége is működhet.

Véget ért a TV2 sikerműsora, de a kérdések csak most kezdődtek igazán. A Nagy Ő fináléja után mindenkit az foglalkoztatott, vajon Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata túlélte-e a kamerák leállását.