Stohl András valódi szerelmet találhat A Nagy Őben? – itt a válasz

Péntek este véget ér a TV2 népszerű párkereső realityje. A Nagy Ő idei évadában Stohl András keresi az igazit a kamerák előtt. A műsor különleges dinamikája és a rózsaceremóniák feszültsége minden nézőt a képernyő elé szegezett. Felmerül azonban a kérdés: vajon a mesterséges környezetben született vonzalom kitart-e a való életben is? Ennek járt utána a Bors Dr. Makai Gábor pszichológus segítségével, aki rávilágított a show mögötti lélektani folyamatokra és a választás nehézségeire.

A pszichológus szerint A Nagy Ő főszereplőjén, Stohl Andráson és választottján is múlik, hogy a való életben tovább tudják-e mélyíteni a kapcsolatukat

Fotó: TV2

A Nagy Ő és a választás súlya: frusztráló a bőség zavara?

A párkereső realityben 20 nő küzdött meg a színész-műsorvezető kegyeiért, a szakértő szerint ez a szituáció egyszerre hízelgő és rendkívül megterhelő egy férfi számára:

Tulajdonképpen hízelgő, ha valakinek háreme van, de azért alapvetően ott van a férfiban egy nyomás, nemcsak hogy választania kell, hanem jól is kell választania. Igazából próbál az érzelmeire és az érzéseire is hagyatkozni, és a döntését befolyásolja az is, hogy kit mennyire tudott megismerni. Ez frusztráló, hisz sok nőre kell figyelni, sok nőnek a gondolatait tovább kell vinni, rá kell hangolódni, ez egy nehezítő tényező. Nemcsak egy személynél kell eldönteni, hogy igen vagy nem, hanem meg kell ismerni az összes nőt ahhoz, hogy őszintén azt lehessen mondani, hogy igen ő lesz az igazi.

A szakértő rávilágított, hogy a bőség zavara és a folyamatos fókuszváltás megnehezíti a valódi mélyülést. A döntéshozatal során a főhősnek nemcsak a saját vágyaival, hanem a versenyhelyzet okozta feszültséggel is meg kell küzdenie.

A pszichológus szerint az „igen” még korántsem jelent végleges elköteleződést

Sokan kritizálják a formátumot, mondván, hogy a luxuskörülmények és a szervezett randevúk nem tükrözik a hétköznapokat. A pszichológus véleménye szerint a televíziós keretek között megszülető „igen” még korántsem jelent végleges elköteleződést, csupán egy esélyt a folytatásra. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a stáb és a fények eltűnnek, és marad a két ember a maga valóságában.

Azt gondolom, hogy ez az »igen ő lesz az«, ez csak az előszobája a kapcsolatnak. Ez az egész műsor a kapcsolat előszobája. Talán arra jó lesz, hogy kapjanak mindketten egy zöld utat arra, hogy megszokott szerepekben, nem mesterséges környezetben megismerjék vagy kiismerjék a másikat. Tehát csak mindezek után tudja majd azt mondani András, hogy »igen ő lesz az«. A valósága, a pszichológiája az egész műsornak az, hogy csak feltételesen tudja azt mondani, hogy meg van a nagy ő. A feltételes mód viszont ott marad egészen addig, amíg ki nem ismerik egymást a kamerákon kívül

– magyarázta a szakember.