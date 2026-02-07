Váratlan öröm a hajléktalanná vált énekesnő életében

Leégett és lakhatatlanná vált Agárdi Szilvia otthona, a történtekről az énekesnő korábban a közösségi oldalán számolt be. A tűz mindent elpusztított, a károk helyreállítása azóta sem történt meg.

Agárdi Szilvi

Fotó: MW archívum

Agárdi Szilvia otthona leégett

A megrázó részletekről Agárdi Szilvia könnyek között számolt be: a tűz mindent elpusztított a házban. Édesapja és férje lélekjelenlétének köszönhetően azonban mindenki kimenekült, még a macska is épségben megúszta a tragédiát. A leégett otthon lakhatatlanná vált, így a magyar énekesnő és családja átmenetileg hajléktalanná vált.

A házban keletkezett károk helyreállítása a történtek óta sem történt meg. Agárdi Szilvia és családja továbbra is bizonytalan helyzetben van, miközben a tűz következményei a mindennapjaikat is meghatározzák.

Váratlan segítség érkezett Pintér Tibortól

Most azonban váratlan segítség érkezett Agárdi Szilvia számára. Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója gálát szervez a család támogatására. A jótékonysági rendezvény február 22-én lesz.

A gálán színpadra lép Veréb Tamás, valamint Opitz Barbara is.

Az est célja, hogy segítséget nyújtson Agárdi Szilvia és családja számára a tűz utáni nehéz időszakban.

Agárdi Szilvia maga is fellép a rendezvényen, méghozzá különleges módon: lóháton énekel majd. A produkció a gála egyik kiemelt pillanata lesz, amely újabb figyelmet irányít az énekesnő helyzetére – számolt be a Borsonline.hu.