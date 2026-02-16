Bugyi és melltartó nélkül szerepelt Lékai-Kiss Ramóna a Nagy Duettben

Ramóna egy, az Instagramon közzétett videóban mesélt arról, hogy az élő adás alatt számára is teljesen új helyzetben találta magát. A felvételen stylistja, Holdampf Linda is megszólalt, aki humorosan segített „kimondani” azt, amit Ramóna láthatóan nevetve próbált megfogalmazni. A műsorvezető végül elárulta: életében először fordult elő, hogy sem alsóneműt, sem melltartót nem viselt egy televíziós szereplés során. Elmondása szerint az adás hosszúsága és az élő helyzet miatt nem is adódott olyan pillanat, amikor ezt szóba tudta volna hozni a műsor alatt - írja a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna szokatlan helyzetben találta magát, ezúttal alsónemű nélkül ment ki a színpadra.

A merész megjelenés nem volt véletlen: Ramóna ruháját Gábor Zsazsa ikonikus stílusa ihlette, a darabot pedig Demeter Ricsi tervezte kifejezetten erre az alkalomra. Bár a zsűrizés nem ismeretlen terep számára, ez az évad mégis különleges.

Ramóna ugyanis a tavalyi győztesként tért vissza a A Nagy Duett zsűrijébe, amely idén is a TV2 képernyőjén látható.

Korábban úgy nyilatkozott, izgatottan várja az új évadot, hiszen a műsor egyik legnagyobb erőssége az, hogy profi előadók mellett teljesen más területről érkező szereplők is színpadra lépnek. Szerinte a humor elengedhetetlen része A Nagy Duettnek, még akkor is, ha egy-egy produkció mögött komoly munka és felkészülés áll – ezt pedig saját tapasztalatból is pontosan tudja. Az biztos, hogy Ramóna már az első adásokkal gondoskodott arról, hogy beszédtéma legyen – nemcsak a zsűripultban elhangzó véleményei, hanem a kulisszák mögötti történetei miatt is. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Lékai-Kiss Ramóna elárulta A Nagy Duett titkát.