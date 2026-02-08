Nem felejtették el a Nemzet Színészét – így néz ki ma a sírja

A Kossuth- és Jászai-díjas színész, Andorai Péter 2020 februárjában hunyt el, rövid, súlyos betegség után. Halála váratlanul érte a családot és a szakmát is.

A Kossuth- és Jászai-díjas színész, Andorai Péter már hat éve nincs közöttünk

Fotó: MW archív

Fia később mesélt arról a fájdalmas időszakról, amikor édesapjától búcsúzniuk kellett. Elmondása szerint az utolsó találkozásuk szavak nélkül is mindent elárult: érezték, hogy ez már az elköszönés pillanata, még ha kimondani nem is lehetett – írja a Bors.

Rendszeresen gondozzák Andorai Péter sírját

Andorai Pétert a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, temetésén pályatársak, barátok és tisztelők kísérték el utolsó útjára. A sírhely eleinte egyszerű volt, az évek során azonban rendezetté vált, és ma is rendszeresen gondozzák.

Gyakran láthatók rajta virágok és mécsesek, ami jól mutatja: a közönség nem felejtette el azt a Nemzet Színészét, aki visszafogott eszközeivel, mégis rendkívüli erővel volt jelen a színpadon és a filmvásznon.

A fia szerint édesapja csendes, szerény ember volt, aki nem kereste a rivaldafényt, mégis maradandót alkotott. Talán ezért is olyan beszédes ez a sír ma is: nem hivalkodó, mégis megállásra késztet. Ahogy Andorai Péter egész pályafutása, úgy az emléke is halkan, de mélyen hat.

