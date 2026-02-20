Súlyos betegség tette tönkre Nagy Ő Gina házasságát

Antal Gina neve sokaknak ismerős lehet a képernyőről: A Nagy Ő egykori szereplője most őszintén beszélt arról, mi vezetett házassága felbomlásához. Antal Gina először mesélt részletesen a válás hátteréről és arról, hogyan távolodtak el egymástól volt férjével – írja a Bors.

Antal Gina elárulta, miért bomlott fel a házassága

Fotó: TV2

Antal Gina családi tragédiája vezetett a váláshoz

Antal Gina mindössze 21 éves volt, amikor megismerte gyermeke édesapját. Hosszú éveken át éltek házasságban, ám kapcsolatuk lassan, szinte észrevétlenül kezdett megromlani.

21 évesen ismerkedtem meg vele, nagyon sokáig együtt voltunk, házasok is lettünk. Nekem rajta kívül nem volt más az életemben

– idézte fel.

A nehézségek kisfia születése után sokasodtak. Egy héttel a baba érkezése után kiderült, hogy nagymamája rákos, majd a kezelések és a reménykedés után a betegség egy év múlva visszatért. Antal Gina egyszerre próbált helytállni édesanyaként és támogatni nagymamáját, miközben férje dolgozott és élte a fiatalok életét. A gyász végül végképp eltávolította őket egymástól.

Bár ma már külön utakon járnak, kapcsolatuk nem szakadt meg teljesen. Mint mondta, volt férjére továbbra is számíthat, de egy idő után mindketten belátták: „senki sem boldog.”

Antal Gina bevallotta A Nagy Őben elkövetett hibáit

Antal Gina az elmúlt hetekben az egyik legmegosztóbb szereplővé vált a tévéképernyőkön. A Nagy Ő idei évadában Gina az őszinteségével, szókimondó stílusával és néha kíméletlen mondataival hívta fel magára a figyelmet, most pedig már ő maga is belátja: volt, amikor túllőtt a célon.

A reményteljes kezdet után váratlanul zuhant mélypontra Antal Gina és Stohl András kapcsolata. A Nagy Ő egyik legfeszültebb jelenetében hangzott el az a mondat, amely mindent megváltoztatott.