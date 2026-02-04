Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyszabású háborúra készül a NATO Oroszországgal

Tudta?

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

Aurelio

Nem bírta tovább Aurelio, elszakadt a cérna – videón a kifakadás

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hirtelen jött figyelem sokszor nemcsak rajongókat, hanem kéretlen „barátokat” is hoz magával. Aurelio most nyíltan beszélt arról, hogyan tapasztalja meg újra és újra a hamis közeledést, miközben élete egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AurelioTikTokkiakadás

Az elmúlt időszakban ismét reflektorfénybe került Aurelio, köszönhetően új műsorának és aktív közösségi jelenlétének. A tévésztár szerint azonban a sikerrel együtt megjelentek azok az emberek is, akik korábban nem törődtek vele, most viszont barátként próbálnak közeledni hozzá. A realityhős ezt már nem hagyta szó nélkül: TikTok-videóiban kendőzetlen őszinteséggel mondta el, mit gondol a kétszínűségről - tájékoztat a Bors.

Aurelio Fotó: TV2
Aurelio TikTok-videóban fakadt ki a hamis barátokról 
Fotó: TV2

Miért akadt ki Aurelio a barátaira?

Aurelio szerint sokan csak addig voltak mellette, amíg hasznuk származott belőle. Amikor fiatalon befutott, rengetegen keresték a társaságát, később azonban a botrányok és a nehéz időszakok alatt ezek az emberek eltűntek az életéből. Most, hogy újra sokat szerepel, ismét felbukkannak, amit a tévésztár őszintén visszataszítónak tart.

Kik hagyták cserben Aureliót a nehéz időkben?

Elmondása szerint nem idegenek, hanem korábbi közeli ismerősök fordultak el tőle akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna támogatásra. Egyvalaki azonban mindig mellette maradt: az édesanyja. Aurelio hangsúlyozta, hogy ez az időszak tanította meg arra, kik az igazi támaszok az életében.

Miről szól Aurelio új műsora?

Az Eskü, megváltozom! című produkció Aurelio múltját és jelenét állítja szembe egymással. A műsor bemutatja a börtönévek utáni időszakot, a függőségekkel való szakítást, valamint azt az utat, amelyen haladva új emberként próbálja felépíteni az életét. A nézők nemcsak a botrányokat, hanem a változás mögötti küzdelmet is láthatják.

@onorato10

True! Élesbe.

♬ eredeti hang - Aurelio Onorato Caversaccio

Új élet, új szabályok: Aurelio döbbenetes bejelentést tett

A családi nyugalom új fejezetet nyitott a celeb életében. Aurelio úgy érzi, végre megtalálta azt a stabil és szeretettel teli közeget, amelyben valóban otthon érzi magát.

Brutális fenyegetés: felgyújtották Aurelio édesanyjának autóját, a lángokat a kislánya is látta

Sokkoló jelenetek zajlottak le a tegnap éjszaka Aurelio Caversaccio otthonánál: ismeretlen tettes vagy tettesek bosszúból vagy fenyegetésből felgyújtották a celeb édesanyjának autóját. A tűz a kukákra is átterjedt, a brutális támadást pedig Aurelio kislánya is közvetlen közelről szenvedte el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!