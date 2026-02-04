Nem bírta tovább Aurelio, elszakadt a cérna – videón a kifakadás

Az elmúlt időszakban ismét reflektorfénybe került Aurelio, köszönhetően új műsorának és aktív közösségi jelenlétének. A tévésztár szerint azonban a sikerrel együtt megjelentek azok az emberek is, akik korábban nem törődtek vele, most viszont barátként próbálnak közeledni hozzá. A realityhős ezt már nem hagyta szó nélkül: TikTok-videóiban kendőzetlen őszinteséggel mondta el, mit gondol a kétszínűségről - tájékoztat a Bors.

Aurelio TikTok-videóban fakadt ki a hamis barátokról

Fotó: TV2

Miért akadt ki Aurelio a barátaira?

Aurelio szerint sokan csak addig voltak mellette, amíg hasznuk származott belőle. Amikor fiatalon befutott, rengetegen keresték a társaságát, később azonban a botrányok és a nehéz időszakok alatt ezek az emberek eltűntek az életéből. Most, hogy újra sokat szerepel, ismét felbukkannak, amit a tévésztár őszintén visszataszítónak tart.

Kik hagyták cserben Aureliót a nehéz időkben?

Elmondása szerint nem idegenek, hanem korábbi közeli ismerősök fordultak el tőle akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna támogatásra. Egyvalaki azonban mindig mellette maradt: az édesanyja. Aurelio hangsúlyozta, hogy ez az időszak tanította meg arra, kik az igazi támaszok az életében.

Miről szól Aurelio új műsora?

Az Eskü, megváltozom! című produkció Aurelio múltját és jelenét állítja szembe egymással. A műsor bemutatja a börtönévek utáni időszakot, a függőségekkel való szakítást, valamint azt az utat, amelyen haladva új emberként próbálja felépíteni az életét. A nézők nemcsak a botrányokat, hanem a változás mögötti küzdelmet is láthatják.

Új élet, új szabályok: Aurelio döbbenetes bejelentést tett

A családi nyugalom új fejezetet nyitott a celeb életében. Aurelio úgy érzi, végre megtalálta azt a stabil és szeretettel teli közeget, amelyben valóban otthon érzi magát.

Brutális fenyegetés: felgyújtották Aurelio édesanyjának autóját, a lángokat a kislánya is látta

Sokkoló jelenetek zajlottak le a tegnap éjszaka Aurelio Caversaccio otthonánál: ismeretlen tettes vagy tettesek bosszúból vagy fenyegetésből felgyújtották a celeb édesanyjának autóját. A tűz a kukákra is átterjedt, a brutális támadást pedig Aurelio kislánya is közvetlen közelről szenvedte el.