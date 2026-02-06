Balogh Eleni dögös fehér csipkében forrósította fel Dubajt

Balogh Eleni újabb látványos bejelentkezéssel örvendeztette meg követőit: a fiatal influenszer Dubajban turistáskodott, ahol egy mini, fehér csipkeruhában pózolt a kamerának. A képeken Eleni mosolya is árulkodó volt – láthatóan élvezte a nyaralás minden pillanatát – írja a Bors.

Balogh Eleni fehérben fedezte fel Dubajt – mosolyogva, stílusosan jelentkezett be a nyaralásról Fotó: MW Bulvár

Balogh Eleni a matchával Dubaj utcáin

A fotókon Balogh Eleni matchával a kezében is látható. Elmondása szerint nem igazán rajong az italért, de a rengeteg tippnek köszönhetően annyiszor fogja még kipróbálni, hogy a végére biztosan megszereti. A könnyed hangulat és az őszinte megjegyzések csak tovább növelték a képek népszerűségét.

Nem egyedül utazott

A dubaji utazás azért is különleges, mert Balogh Eleni nem egyedül vágott neki: vőlegényével, Soós Dáviddal együtt pihentek.

Kapcsolatuk gyerekszerelemből alakult át érett párkapcsolattá, amelyről korábban őszintén beszéltek – konfliktusok előfordulnak, de kötelékük erős.

Kedvenc útitársak

Mindezek ellenére Balogh Eleni és párja továbbra is egymás kedvenc utazópartnerei. Ezúttal Dubai ikonikus utcáiról jelentkeztek be, ahol a luxusvárosi környezet tökéletes hátteret adott a közös élményekhez.

