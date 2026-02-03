Imát kér a család: megszólaltak Bangó Margit egészségéről

Emilio és családtagjai a művésznő beleegyezésével exkluzív interjút adnak ma este a Tények Plusz című műsorban. Ez az alkalom az első és egyben utolsó nyilvános megszólalásuk Bangó Margit egészségi állapotáról – számolt be róla a Bors.

Bangó Margit hónapok óta kórházban van.

Fotó: Bangó Margit Facebook



Bangó Margit állapota – a család lezárja a találgatásokat

A céljuk az volt, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, és véget vessenek a pletykáknak. A művésznő korábban már több súlyos betegségen és megterhelő kezelésen is átesett. Két alkalommal is felülkerekedett a daganatos betegségen, az elmúlt évek során pedig több operáción és kemoterápiás kezelésen esett át.

Jelenleg is kórházi ágyhoz kötve gyógyul, és minden erejére szüksége van a felépüléshez. Családja szerint most a nyugalom, a szeretet és az őszinte imák jelentik számára a legnagyobb támogatást.

Az elmúlt időszakban túl sok lett a találgatás, túl sok a pletyka, túl sok a félinformáció. Most szeretetre, imára van szüksége nem pletykákra!

– áll Emilio bejygzésében.

Bangó Margit dédunokája esküvőjén sem lehetett ott

Bangó Margit dédunokája, a 24 éves Tina és párja, Dani Norbert november 21-én mondták ki a boldogító igent, és a Swing à la Django zenekar szívhez szóló jókívánságokkal gratulált a fiataloknak. A művésznőnő nem tudott részt venni imádott unokája esküvőjén sem, ami mély fájdalmat okozott a családnak.