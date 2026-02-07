Minden férfit megvadít Baukó Éva szexi szülinapi fotója

Hírlevél
Szexi szettben ünnepelte a születésnapját hazánk egyik legismertebb celebdívája. A Baukó Éva által megosztott fotó sokak szerint minden férfit megvadít. A kép gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét, hiszen a híresség ismét ragyogóan szexi képet villantott. Ahogy a mondás tartja: A Napra lehet nézni, de rá...
szexi fotószexiBaukó Évasztár

Baukó Éva a születésnapját egy merész, pikáns fotóval ünnepelte a közösségi oldalán. A valóságshow-sztár bőrcsizmában pózolt a szexi képen, amely azonnal felkeltette a figyelmet.

Baukó Éva
Fotó: Baukó Éva 

Szexi fotóval ünnepelt a Baukó Éva

Ma, 2026. február 7-én, szombaton tölti be 43. életévét Baukó Éva, ám az ünneplést már egy nappal korábban megkezdte. A híresség pénteken egy szexi képet tett közzé közösségi oldalán, amely azonnal felkeltette a rajongók és a bulvármédia figyelmét.

Dögös fotó, bőrcsizma és magabiztos póz

A celeb egy szexi szettben, bőrcsizmában pózolt a kamerának, magabiztosan és határozottan. A dögös fotó sokak szerint szinte felrobbantotta az internetet, és újra bebizonyította, hogy a valóságshow-sztár még mindig tudja, hogyan kell a reflektorfényben maradni.

A kép többet mond minden szónál

A szexi szőkeség – egyes vélemények szerint egyenesen szexistennő – ezúttal is egy merész és kihívó fotóval ünnepelte magát, és ajándékozott meg minket. A fotó valóban többet mond minden szónál, és nem túlzás azt állítani, hogy a teljes magyar bulvármédia beleremegett a látványba.

A rendkívüli eseményről beszámolt a BORS, ahol megtudhatja, mik Éva tervei az idei esztendőre.

Baukó Éva felveszi a harcot a mínuszokkal: ismét forró fotókkal jelentkezett a valóságshow-sztár

Noha odakint már jó ideje röpködnek a mínuszok, mindez cseppet sem érdekli a valóságshow-k koronázatlan királynőjét. Baukó Éva legújabb fotói annyira forrók, hogy bárhol megolvasztanák a jeget.

Mindjárt kiesnek a bikinifelsőből Baukó Éva hatalmas mellei

Korábban egy részletes és komoly hangvételű cikkben foglalkoztunk Baukó Éva hatalmas adottságaival. Hazánk népszerű celebkirálynőjéről olyan szexi fotók láttak napvilágot, amit kevesen mernek bevállalni. Kivéve persze Berki Mazsit, akinek eltűntek a mellbombói, valamint Vasvári Vivien, akinek brutális cápák lepték el a nappaliját. természetesen ne feledkezzünk meg Mihályfi Luca tangás popójáról se, amiről ódákat lehetne zengeni.

 

