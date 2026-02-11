Bodrogi Gyula teljesen összetört: megrendítő vallomást tett

Bodrogi Gyula megrendülten beszélt volt felesége, Voith Ági haláláról: színművész szerint még most sem tudja múlt időben emlegetni azt az asszonyt, akivel évtizedeken át összetartozott, és akitől soha nem vált el hivatalosan. Szavai szerint minden kusza benne, a fájdalom pedig szinte felfoghatatlan – írja a Bors.

Bodrogi Gyula és Voith Ági – Fotó: MW Bulvár

Bodrogi Gyula nem tudja elengedni Voith Ágit

A Kossuth-díjas művész Salgótarjánban, Mága Zoltán újévi koncertje előtt beszélt az újságírókkal. Megtört hangon vallotta be: legszívesebben most is felhívná telefonon egykori társát, hogy elmondja neki, megérkeztek a városba.

Még nem akarom elhinni

– mondta, hozzátéve, hogy gondolatai csaponganak, emlékek törnek rá, és képtelen kimondani azt, amin már nem lehet változtatni.

Bodrogi Gyula és Voith Ági 1972-ben házasodtak össze, fiuk, Ádám 1973-ban született. Bár kapcsolatuk később barátsággá szelídült, soha nem bontották fel a házasságukat, és mindvégig szoros kötelék maradt köztük.

Temetés, kimondatlan szavak és a búcsú csendje

A hírek szerint Voith Ági hosszú betegség után hunyta le örökre a szemét, ám Bodrogi Gyula úgy fogalmazott: a betegséget mindig olyasminek tartotta, amiből meg lehet gyógyulni. A színész rengeteg mindent mondana még neki, de most csak a csend maradt – és a taps, amely egykor a színpadon szólt Voith Áginak. „Engem nem lehet elfelejteni…” – idézte fel a gyász súlya alatt. A temetést 2026. február 19-én 14:30-kor tartják a Farkasréti temetőben.

