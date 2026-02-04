Tényleg megtörténik: Bon-Bon-dalokból készül musical

A Bon-Bon zenekar idén ünnepli 30 éves jubileumát, és a rajongók igazi meglepetésre számíthatnak. A zenekar legismertebb dalai nemcsak a rádióban, hanem hamarosan a színpadon is új életre kelnek egy különleges musical keretében – írja a Bors.

Megszületett a Valahol Amerika – Bon-Bon 30 musical – Fotó: Bors/Járdány Vanda

Bon-Bon musical: slágerek a színpadon

Harminc év után a Bon-Bon valóban szintet lépett: megszületett a Valahol Amerika – Bon-Bon 30 musical, amely a zenekar legnagyobb slágereire épít. A történet egy humoros és érzelmes leány- és legénybúcsú köré szerveződik, ahol a félreértések és véletlenek adják az előadás sava-borsát.

Nagyon régi terv volt már. A körülmények és az égiek most tették lehetővé, hogy el is készüljön

– mondta Török Tamás, a zenekar tagja.

A musical különlegessége, hogy a dalok nem csupán betétszámként hangzanak el, hanem szorosan kapcsolódnak a cselekményhez, így a közönség teljesen új szemszögből élheti át a jól ismert slágereket. Az előadás a Klauzál Házban debütál, de a zenekar már több meghívást kapott további előadásokra. A Bon-Bon ezzel nemcsak három évtizedes pályafutását ünnepli, hanem egy friss, szórakoztató színházi produkciót is kínál rajongóinak.

