Életveszélyes műtéten esett át a népszerű influenszer

Életveszélyes beavatkozáson esett át Borók Szabina műsorvezető és influenszer, aki hosszú évek óta küzdött megmagyarázhatatlan rosszullétekkel. A fiatal édesanya azért szánta rá magát a kivizsgálásra és a műtétre, mert egyedül neveli kisfiát, és nem akarta tovább halogatni annak kiderítését, mi okozza a panaszait – írja a Bors.

Borók Szabina

Az influenszer már 15 éves korában tapasztalta az első tüneteket: hirtelen szapora szívverést, hányingert és rosszulléteket, amelyek az évek során egyre hosszabbá és intenzívebbé váltak. Bár több vizsgálaton is átesett, sokáig nem sikerült pontos diagnózist felállítani.

Borók Szabina nehéz műtéten esett át

Végül orvosai szívkatéterezést javasoltak. A beavatkozás altatás nélkül zajlott, miközben az orvosok szándékosan idéztek elő olyan állapotokat, amelyek a szívritmuszavart utánozták. Borók Szabina közel két órán át feküdt a műtőasztalon, lekötözve, miközben végig tudatánál volt.

A vizsgálat közben derült ki, hogy két ér rendellenesen működik, ez okozta a tüneteket. A katéterezés így műtétté alakult: az egyik problémás eret kiégették, ami sikeresen megszüntette a gondot. Az influenszer még egy napig kórházi megfigyelés alatt maradt, majd jó állapotban távozhatott.

